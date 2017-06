Landshövdingen på sitt sista turnéstopp

Osby Skånes landshövding Anneli Hulthéns sista anhalt på sin rundresa i Skåne var Osby, där hon under tisdagen hade ett möte med representanter från kommunen.

Det var också på sätt och vis ett sätt att knyta ihop säcken då Hulthén besökte Osby i oktober förra året för att inviga Gullarps nya fjärrvärmepanna, strax efter att hon utsetts till Skånes landshövding.

Under tisdagen hade hon diskussioner med bland andra kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S), oppositionsrådet Niklas Larsson (C) och kommunchef Petra Gummesson.

Det diskuterades bland annat bostadsbyggande och Sydostlänken. När det kommer till det förstnämnda har Osbys politiker förhoppningar om att privata företag också ska bygga enklare och billigare bostäder.

– Det har varierat hos de andra kommunerna också, den privata marknaden har inte varit lika intresserad utan byggt det som varit enklast, konstaterar Anneli Hulthén under en snabbt orkestrerad presskonferens.

– Det finns jättemycket plats här uppe medan det är trångt i sydost. Vi diskuterade hur Skåne kan dra nytta av alla sina hörn, säger Marika Bjerstedt Hansen.

Både kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet nämner byggande av strandnära bostäder som ett sätt att få fler bostäder.

På frågan om det inte främst ger bostäder åt folk med pengar och inte till de som främst är i behov av bostäder – unga, nyanlända, låginkomsttagare – svarar landshövdingen ”självklart är det så”. Hon anser att byggandet främst varit inriktat på målgrupper som har det bra ställt ekonomiskt och efterlyser analyser av flyttkedjor för att lösgöra enklare bostäder.

– Alla kommuner har inte varit bra på att analysera flyttkedjor, men vet man hur de ser ut så förstår man funktionerna.

– Det är jätteviktigt annars lever man bara i tron av att veta hur flyttkedjorna ser ut, säger Anneli Hulthén utan att peka finger åt Osby.

Niklas Larsson (C) höll med.

– Äldre kanske lämnar billigare lägenheter och hus som sedan blir lediga.

Ett annat ämne under morgonmötet var sydostlänken som kan möjliggöra bättre godstransporter för två stora företag: Ikea i Älmhult och Volvo i Olofström, och för Osbys del även persontrafik till Lönsboda.

Osby kommun har skrivit under en så kallad avsiktsförklaring vilket betyder att kommunen går in med 30 miljoner kronor för att få till stånd persontågstrafik på sydostlänken.

– Ikea har 500 anställda här och går det bra för Ikea går det bra för Osby, säger Niklas Larsson.

Landshövdingen, regeringens företrädare i Skåne län och Länsstyrelsens chef är försiktig i sina uttalanden kring Sydostlänken.

– Vi vill sätta in oss mer i det här innan vi säger det ena eller andra. Men jag kan se nyttan från deras perspektiv (Osby kommuns, reds.anm.) säger Anneli Hulthén.