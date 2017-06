Ny HIF-vändning i Malmö

Hässleholms IF frångick inte sin nya vana att vända matcher borta mot IFK Malmö. För tredje matchen i rad förvandlade man ett underläge till seger i den andra halvleken.

– Väldigt trevligt men samtidigt nervslitande, säger HIF-tränaren Dan Olofsson.

Di gröne fick ingen vidare start på Malmö Stadion där hemmalaget gjorde 1–0 redan i den sjunde minuten på nick efter hörna.

HIF kvitterade då en kvart spelats på liknande sätt då Fabrizio Cardaccio nickade in en hörna från Burim Rexhepi.

Efter en halvtimmes spel blev det ett nytt hörnmål då bollen gick via ett HIF-ben in i eget mål vilket betydde 2-1 till IFK Malmö.

– Vi borde nog varit i ledningen redan i paus då vi hade en fyra-fem riktigt heta chanser, menar Olofsson.

Tio minuter in på den andra halvleken utjämnade Burim Rexhepi till 2–2 då han vackert skruvade in bollen.

Tyvärr så blev Burim utvisad strax efter. Han blev nersparkad av en Malmöspelare och reagerade så häftigt att han fick två gula kort. Vilket för övrigt även motståndaren som sparkade ner honom fick.

I matchens 67:e minut fick HIF straff efter det att Fabrizio Cardaccio blivit nersparkad. Joel Wedenell gick fram och slog bollen säkert i mål vilket också betydde att segerresultatet 3–2 spikades.

– IFK Malmö hade någon farlig chans på slutet men samtidigt hade vi tillfällen till att göra 4–2, säger Olofsson som var nöjd efter segern.

– Tre raka vändningar visar på god moral i laget. Nu laddar vi för en riktigt bra höst vilket inte direkt blir svårare då vi är med fightas i toppen.