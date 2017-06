Nystart för tradition

OSBY

I början av 2000-talet anordnade vokalgruppen ”Just for fun” en konsert vid solnedgången runt midsommartid. Gruppen, som bildades för drygt 25 år sedan av medlemmar i Osby kyrkokör och på initiativ av bortgångna Karl-Gunnar Ankarloo, vill nu ta ton igen och åter sjunga vid midsommartid. Det blir även ett sätt att minnas Karl-Gunnar Ankarloo som skrev de flesta av arrangemangen till gruppen, framförallt blev det jazz, folkvisa och koral.

Just for fun består av Iréne Jönsson, Ylva Palmgren, Ulf Gabrielsson samt Yngve

Lörup och kommer framföra sina favoriter från gruppens 25 år. De ackompanjeras under kvällen av Natale Bellan, vibrafon, Bernt-Ove Kroon,

piano/orgel, Mats Lindskog, bas samt Glenn Svensson, gitarr.

Fredagen den 30 juni klockan 22 är det dags i Osby kyrka. Det är fri entré som gäller, men möjligheten finns att lämna ett bidrag för den som vill.

Fönster sköts sönder

Knislinge. Någong gång mellan den 1 och 23 juni ska någon eller några har skjutit sönder flera fönster på Åstringagården.

Polisen har hittat kulor som fastnad i fönsterbräden och troligtvis har det rört sig om ett luftgevär. Sammanlagt har sju fönster beskjutits och fått hål.