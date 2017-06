Snart dags för González spelning

I januari spelade José González i Malmö tillsammans med artistkollektivet The String Theory.

Han har efter det hunnit med solospelningar runt om i Europa, och nu väntar närmast Torsjö Live.

– Det blir lite blandat från alla tre skivor, kanske några covers, vi får se. Jag tänkte försöka få med de låtar som folk känner igen. De som får flest likes på Spotify, konstaterar José González på frågan om vilka låtar han kommer köra på Torsjö Live.

– Jag hoppas det blir bra väder och bra ljud. Jag förväntar mig inte så mycket ifrån publiken, men jag hoppas att de gillar det. Och att de blir nyfikna.

Den senaste skivan Vestiges & Claws har haft flera olika inspirationskällor, eller rättare sagt inspirationsgenrer. Brasilianska 60- och 70-talsproduktioner, amerikansk folkrock och västafrikansk desert blues är en blandning som heter duga.

– Det brasilianska 60- och 70-talssoundet har inspirerat mig sedan jag var ung, säger José González. De har speciella ackordändringar. Det ligger i bakhuvudet när jag skriver.



Den amerikanska folkrocken har inspirerat med sin körsång och sitt mjuka sound och band som Crosby, Stills & Nash har spelat roll i skapandet av Vestige & Claws. Den västafrikanska musiken har intresserat och inspirerat José González under tio års tid, berättar han.

– Musik från Mali, till exempel Amadou & Mariam och Tinariwen är stora influenser. Låten Killing for love gjorde jag, inspirerad av den musiken, även fast jag själv inte tycker att den låter som genren.

Möjligheten att få hänga med några band och artister som har ett västafrikanskt sound har varit en viktig del.

– Jag fick chansen att hänga med artisten Bombino, när han var i Göteborg.

Några nya låtar har González på gång, men hängivna fans får vänta.

– Jag jobbar på några nya låtar nu, men jag är fortfarande i ”insamlingsfasen”. Jag brukar samla på olika riff och ackordföljder.

Mellan låtskrivande och spelningar har José González även hunnit vara med och boka band till festivalen Clandestino i Göteborg som co-curator. Festivalen har bokat band från bland annat Benin, Mauretanien, Mali, Indien, Norge och Demokratiska Rebubliken Kongo.

– Jag blev tillfrågad av arrangören, som drivit festivalen under 15 års tid, om jag ville vara med och boka banden. Vilket jag gärna ville. Arrangören visste att jag gillar de musikstilarna som festivalen brukar ha, så därför tänkte han att jag kunde passa som bokare.

I september väntar ett mer ovanligt framträdande för José González, då han kommer spela på riksdagens öppnande. Han kommer uppträda under humanisternas sekulära ceremoni, som är alternativet till ceremonin i Storkyrkan. Den ateistiska livsåskådningen samtalar José González gärna kring, senast i hans sommarprat i P1 förra året.

– Jag tycker det är viktigt att skilja stat och religion, och att det är viktigt att pusha för humanistiska, sekulära värderingar, utan att försöka pracka på andra min uppfattning. Det är det som är det fina i sekulära samhällen, att de också lägger en grund för att människor ska kunna vara fria att tro på vad de vill, konstaterar han.

Men innan dess är det fler festivalspelningar som gäller. Peace and Love i Borlänge och sedan Storsjöyran i Östersund.

– Det känns kul att komma igång med festivalspelningarna, och det ska bli kul att få turnera i Sverige. Det var ett tag sedan.