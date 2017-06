Werup hyllas i solnedgången

Att säga godnatt till solen med en konsert på Hoppbryggan i Malmö har blivit tradition för många skåningar. Den 1 juli inviger arrangören Peter Tegnér själv den tolfte säsongen av Goodnight Sun med en hyllning till Jacques Werup.

– Han saknas otroligt mycket, säger Peter Tegnér.

Goodnight Sun juli

På Hoppbryggan, Västra hamnen i Malmö med start kl 20.45 (i närheten av Scaniabadet)

1 – Peter Tegnér

2 – Bram van Langen

3 – Hedda Strandberg

4 – Malick Diabete

5 – Magnus Mårtensson

6 – Kvinnliga Situationen

7 – TIPP

8 – Elisabeth Melander

9 – Peter Tegnér

10 – Katja & Ingela

11 – Iris Bergcrantz

12 – Miranda Gjerstad

13 – Albin Johansson

14 – Jenny Nilsson

15 – José Perelanga

16 – Peter Tegnér

17 – Vindla

18 – Kerim Arhan

19 – Trapets

20 – Tales

21 – Jens Ulvsand

22 – Antti Ohenoja & Bo Håkansson

23 – Peter Tegnér

Goodnight Sun augusti

På biblioteket, Lomma, med start kl 20.00

07- Andreas Kullberg & Nicklas Sandström

08- Tales

09- Spencer Maybe

10- Gunnar Svebring

11- Trenne

12- Peter Tegnér

Förra året var Jacques Werup, som gick bort i höstas, gästartist under första konsertkvällen.

– Han är på något sätt oersättlig. Jag funderade på hur jag skulle göra den här premiären och det slutade med att jag bestämde mig för att spela själv, något jag aldrig gjort förr. Det får bli som en vördnadsfull hyllning till honom, han kommer att vara med oss den kvällen, säger Peter Tegnér.

Jacques Werup kom in ganska sent i Goodnight Sun.

– Det var för tre år sedan han var med första gången. När vi pratades vid undrade han alltid hur det var under konserterna. ”Hur har ni det där ute?” Det finns några youtubevideos från hans första kväll här, som är helt otroliga, bland annat hans låt Tack för allt, säger Peter Tegnér.

Att hitta artister till konsertserien är numera lätt. Många vill vara med, men alla får inte plats.

Någon könskvotering vill Peter Tegnér inte ägna sig åt, säger han.

– Jag tycker att man ska utgå från människan och det visar sig alltid att det är ett stort deltagande av kvinnor. Så är det även i år.

Det är många intressanta begåvningar, som Jenny Nilsson med livelooping och Miranda Gjerstad som har bott i Berlin. Och Iris Bergcrantz, etablerad sångerska som spelar med sin mamma Anna Lena Laurin.

Att ta tillvara på den kulturella mångfalden i Malmö är också viktigt.

– Vi har till exempel Malick Diabete, som bor i Malmö och kommer från en griotfamilj i Senegal. Och José Perelanga som också bor i Malmö och som var jättestor artist i Kongo. Vi har också Kvinnliga Situationen med medlemmar från bland annat Tanzania och Finland.

Kerim Arhan, Malmöbo och tredje generationens invandrare har fått lysande recensioner för sin nya platta.

– Han är en otrolig artist och en vän och även om han är född här har han fortfarande med sig sin kultur från Turkiet.

Att Malmös musikaliska mylla är rik lockar också andra musiker hit.

– Bram Van Langen från Holland tillbringar allt mer tid i Malmö eftersom han trivs i musikklimatet här. Och just i år är det extra många artister från Malmö.

Även i Lomma, där Goodnight Sun får premiär den 7 augusti, var Jacques Werup med vid förra årets första konsert.

-Jag ville ha något speciellt även där och nu kommer en vän, Andreas Kullberg, med en föreställning där han skrivit musik till Tomas Tranströmers texter. Det tycker jag passar perfekt. Förra året var han med i Malmö med en föreställning, Solsyster, som handlade om hans syster som gått bort i cancer. Det var en av de starkaste kvällarna förra året.

I Lomma medverkar också en singer songwriter från London, Spencer Maybe, som Peter Tegner gjort bekantskap med i Indien. Det blir Sverigedebut för honom.

– Han är verkligen på gång med sin musik.

Vädret spelar förstås en roll också under Goodnight Sun

Hur var det förra sommaren?

– Det var dåligt väder och så var det också sommaren innan. Men det blir ändå några fina kvällar. Även när det är lite ruggigt kommer mycket folk numera. Folk sitter i sina jackor och tjocka tröjor och det blir speciellt, det blir en väldig gemenskap. När det regnar är det inomhus på restaurang Ma vera.

De fina solnedgångarna – när de väl finns där – ger speciella minnen.

– Men också de kalla kvällarna är speciella. Förra året var det inomhus med Jacques på premiären. För tre år sedan, när Jacques var här, lade sig vindarna precis när vi skulle börja spela. När vi spelade sista sången började vindarna ta i igen. I slutet av Tack för allt kan man höra hur det plötsligt börjar blåsa upp, säger Peter Tegnér.