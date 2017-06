Jazzpianisten och kompositören Geri Allen, har avlidit i cancer bekräftar hennes manager Ora Harris på tributes.com. Geril Allen blev 60 år.

Hon föddes i Pontiac, Michigan och växte upp i Detroit. Hon studerade musik vid Cass Technical High School i Detroit och därefter vid Jazz Development Workshop hos Marcus Belgrave. Hon tog en jazzexamen vid Howard University och därefter en master vid universitetet i Pittsburgh 1982.

Geri Allen flyttade sedan till New York och turnerade tillsammans med den tidigare medlemmen av Supremes, Mara Wilson.

På 80-talet blev hon en av medlemmarna i Brooklyns M-Base rörelse, ett kollektiv av begåvade unga musiker som inkluderade bland annat Cassandra Wilson, Steve Coleman och Greg Osby. Hon spelade keyboard i funkgruppen Steve Coleman and Five Elements.

1985 spelade hon in sitt debutalbum i Tyskland, The Printmakers och under följande år blev det fler album.

Hon var den första att ta emot utmärkelsen Soul Train’s Lady of Soul Award 1995, för jazzalbumet Twenty-One, featuring Ron Carter.

Året därpå spelade hon in med den legendariska jazzsaxofonisten Ornette Coleman.

Några av hennes album är Flying Toward the Sound (2010) och Grand River Crossings: Motown & Motor City Inspirations (2013)

Under senare år har hon varit knuten till jazzundervisningen på universitetet i Pittsburgh och så sent som i början av detta år turnerade hon i Europa med jazzpianisten McCoy Tyner.