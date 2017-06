Från thriller till komedi – Sandra Redlaff aktuell igen

Sandra Redlaff befinner sig mitt i repetitionerna av Marsvinsholmsteaterns sommarföreställning Pastor Qvist när tidningen får en pratstund med henne.

1,5 miljoner tittare såg henne spela Blanka i SVT-serien Innan vi dör, och kanske är den nya karaktären Maribell inte helt olik Blanka.

Från thriller till komedi, genremässigt är tv-serien Innan vi dör och teaterföreställningen Pastor Qvist varandras motsatser. Däremot ser skådespelerskan Sandra Redlaff likheter i karaktärerna hon gestaltar.

– På många sätt finns det likheter mellan Blanka i Innan vi dör och Maribell i Pastor Qvist. Maribell lever som i ett fängelse. Byn hon bor i är låst, både symboliskt och fysiskt. På samma sätt var Blanka också instängd i sin värld genom att hon var påtvingad saker av sin familj, berättar Sandra Redlaff.

– Hon kunde inte riktigt vara sig själv, och på samma sätt är Maribell en vilsen karaktär som längtar efter ett annat liv. Hon undrar vad som finns utanför byn men vet samtidigt inte vad som väntar där ute.

Författaren och regissören bakom föreställningen är Claes Åström, som tidigare skådespelat mycket på Marsvinsholmsteatern.



Pastor Qvist handlar om en pastor som befinner sig i en rättsprocess, i väntan på att frias eller fällas efter att ha uttalat sig kränkande om homosexualitet, vilket kan kännas igen från en verklig händelse.

Föreställningen är baserad utifrån händelserna kring pingstpastor Åke Greens predikan i Borgholms pingskyrka 2003. Handlingen runt omkring är påhittad.

Maribell och pastor Qvists son Gustav förväntas ingå i ett arrangerat äktenskap, anordnat av deras föräldrar. Medan de väntar på att Qvist ska frias eller fällas, och eventuellt återvända hem, försöker Maribell och Gustav hitta på lösningar på hur de ska undvika att gifta sig med varandra. Gustav är gay, men det är en hemlighet som bara Maribell vet om.

– Gustav och Maribell vill båda ut ur byn, men de är samtidigt naiva och rätt så fega. De delar inte den kristna tron med sina föräldrar, men är samtidigt rädda för att ”synda”.

– Maribell har också en egen hemlighet, men den kan jag ju inte avslöja, säger Sandra Redlaff mystiskt.

Att spela just komedi kan tyckas verka enkelt, men det är mycket som ska klaffa.

– Det som är utmaningen med komedi, men som också är det roliga, är hur skicklig man behöver vara. Det handlar om timing och detaljer. Det är viktigt att göra rätt saker vid rätt tillfälle, och att vara närvarande i stunden. Det är det ju inom all film och teater, men det känns extra viktigt i just komedi, förklarar Sandra Redlaff.

Marsvinsholmsteaterns utomhusscen genererar också vissa auditiva prövningar för skådespelarna.

– Det går inte att bara förlita sig på att replikerna hörs, utan man behöver verkligen artikulera och jobba med rösten ytterligare ett steg för att nå ut ordentligt.

Komedin Pastor Qvist har premiär den 1 juli och spelas på Marsvinsholmsteatern fram till den 13 augusti. Att återvända till hemmaplan i sommar kändes bra berättar Sandra Redlaff, som har växt upp i Kristianstad och bland annat utbildat sig på Teaterhögskolan i Malmö.

– Jag var sugen på att jobba hemma i Skåne.