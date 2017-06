”Att få stå på scenen slår allt”

Det blir några gig i sommar.

50 år i musikbranschen, men Jerry Williams har knappast tröttnat.

Kanske är det omöjligt att pensionera sig ifrån rock ’n roll. Jerry Williams är 75 år fyllda, men än så länge verkar det inte finnas någon tanke på att sluta med musiken.

– Ingen kan sia om framtiden, men jag lägger inte ner i år i alla fall, konstaterar Jerry Williams. Jag tar ett år i taget och fortsätter lira så länge det fortfarande är kul.

Efter att senaste plattan Ghost Rider spelats in fick Jerry Williams mersmak och ville ut och spela live igen. Han sökte nya kickar och showen Man måste få lira blev en succé. Nu fortsätter han med sommarturné, som just har påbörjats och än finjusteras framträdandet.

–Jag är på väg till lokalen för att repa nu. Det är alltid lite småpysslande, något som ska tas bort eller läggas till, berättar Jerry Williams för tidningen på telefon.

Bland annat vilka låtar som ska köras på Torsjö live ska spikas.

– Vi vet några, men vi ska lägga låtordningen och kanske slänger vi in något nytt.

Det är musiken som varit huvudsysslan genom livet, och under repetitionsperioder blir det ibland en dygnet-runt-syssla.

På turné blir det mest att sitta längs E4:an upp och ner. Han har däremot aldrig ledsnat på musiken.

– Att få stå mitt på scen med ett bra band och lira slår allt! Det finns inget annat som kommer i närheten av det, för min del, säger Jerry Williams. Visst, måndag blir det överallt, men jag har aldrig tröttnat.

Upplägget för spelningarna har självklart förändrats över tiden, men Jerry Williams förhåller sig till livespelningar på samma sätt idag, som när han började.

– Det gäller att inte ta det på blodigt allvar, men inte heller med en klackspark, och lägger till: – Lite måste vi ändra i spelningarna, annars blir det som att läsa samma bok om och om igen.

Några strödagar här och där mellan de olika spelningarna runt om i Sverige får räcka som semester. I torsdags stod Jerry Williams och livebandet på scen i Eskilstuna, och på lördag når turnén Torsjö live.

Sommarturnén är planerad fram till 11 augusti, då blir sista stoppet Malmöfestivalen.

Jerry Williams sommarturné:

17 juni: Hojrock Arena Västerviks Resort, Västervik

29 juni: Näshulta Kulturdagar, Västra Näshulta

1 juli: Torsjö live, Hässleholm

8 juli: Rörstrand Center, Lidköping

11 juli: Ön Festplats, Hedensunda

15 juli: American Car Show, Norrtälje

22 juli: Dalhalla, Rättvik

28 juli: HudikKalaset KLubb, Hudiksvall

4 augusti: Karlskrona Skärgårdsfest, Karlskrona

10 augusti: Åmanska Parken, Alingsås

11 augusti: Malmöfestivalen, Malmö