Inget dåligt väder – bara dåliga kläder

tyringe Som traditionen tycks bjuda inleddes årets Torsjö live med regn och rusk.

De festivalbesökare som dök upp verkade däremot inte ledsna över väderleken.

Tappra besökare fanns ändå på plats när festivalen drog igång på fredagskvällen. Festivalgästerna verkade väl förberedda snarare än överraskade av väderleken.

– Det är fjärde året vi är här, så vi visste vad som väntade, säger Anne Nilsson och klappar på vindskyddet som vilar över hennes och hennes sällskap.

Nästan alla av dem håller dessutom i varsitt paraply, rustade för nederbörd, men humöret i sällskapet verkar inte påverkas av den gråa tunga himlen.

– Vi bokade biljetterna redan innan artisterna hade släppts. Varje år har det varit bra artister och vi litar på arrangörernas omdöme, förklarar Anne Nilsson. Ulf Holmén håller med.

– Det handlar inte bara om vilka artister som kommer, utan vi kommer för hela arrangemangets skull. Det är verkligen bra att det finns en sådan här tillställning i nordöstra Skåne, säger han.

Festivalgeneralen Mats Gunnarsson känner sig trots regnet på fredagseftermiddagen optimistisk.

– Vädret kan jag inte göra någonting åt. Vi väljer att fokusera på det vi kan påverka.

Mats Gunnarsson och hans arbetskamrater har däremot fått fint väder tidigare i veckan, då uppbyggandet av festivalområdet gjorts.

Tror du regnet kommer påverka hur många besökare som dyker upp?

–Klart att vädret spelar roll. Vår målgrupp är medelålder och barnfamiljer, och regnar det väljer nog många att stanna hemma, resonerar Mats Gunnarsson.

Tidigare år har Torsjö live också haft otur med vädret. Utav totalt fem festivaldagar genom åren har fyra av dem varit regniga, berättar Mats Gunnarsson.

– Det har vädermässigt tidigare festivaler varit dåliga dagar, men ikväll fokuserar vi på det vi kan påverka. Vi tror på att vi har en kvalitetsfestival och att folk kommer på grund av den goda musiken, oavsett väderlek. I år har vi haft mycket mer tid till förberedelser så festivalen har aldrig förr varit så välplanerad som i år.

Mats Gunnarsson och medarrangörerna hade hoppats på 5-6000 besökare, men på grund av det dåliga vädret sänker de ribban till ungefär 4-5000 festivalgäster. Dock finns tält på matställena, och även vid scenernas framkant.

Inne under tältens skyddande tak finns grillbuffén. Där går att finna den traditionella Torsjöburgaren, som bland annat innehåller högrevskött, ramslökscréme och krispig kål.

Daniel Pembert och Tomas Gustavsson som är ansvariga för grillbuffén, har serverat mat på Torsjö live varje år. De driver annars till vardags restaurang i Malmö. Förutom diverse olika grillade korvar och köttbitar, kan festivalbesökarna mätta sina magar med falafelburgare med asiatiska kryddor och vegetarisk pizza. Det är även Daniel Pembert och Tomas Gustavsson som gör all mat till artisterna som uppträder.

Angående väderleken tycker sig inte Daniel Pembert bli så påverkad.

– Vi står ju under tältet och grillar. Däremot märker vi av att folk vill gå hit direkt och samlas under taket, säger han.

Längst framme vid scenen står ett tjugotal tappra män och kvinnor i diverse regnkappor och regnponchos, när jazziga Jacob Karlzons pianospel öppnade festivalen. Det återstår att se om publiken växer till sig till lördagens framträdanden.