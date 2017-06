Socialt företag har anställt tre

Osby Det sociala företaget Canville i Osby har varit igång i åtta månader och har nu tillsvidareanställt tre personer.

Dessutom har de börjat med cykeluthyrning och hjälp med trädgårdsskötsel.

Att få ett passande jobb trots att man befinner sig långt från den så kallade vanliga arbetsmarknaden är en ouppnåelig dröm för många. Tack vare arbetsintegrerande sociala företag som Canville finns det en plats för personer som inte kan leverera till hundra procent.

Företaget har funnits i Osby i åtta månader och har nu tillsvidareanställt tre av de cirka 25 personer som sammanlagt gjort sin praktik på företaget. För dem får företaget viss ersättning genom lönebidrag.

För närvarande finns 15 personer på företaget och de kan vara placerade där via arbetsförmedlingen, kommunen eller frivården.

Den största delen i företaget handlar om second handförsäljning.

– Vi har delat in alla prylar i 35 kategorier där alla ska få en egen station där de kan sorteras och göras vid, berättar Pål Nilsson som driver företaget.

Men i veckan är det även premiär för cykeluthyrning och trädgårdstjänst.

Ett tiotal gulmålade cyklar står utanför färdiga att hyras ut till de som vill ta sig an kommunens olika cykelleder.



Cyklarna är skänkta till och vidgjorda på företaget och cykelhjälm finns att låna.

Här kan man även hämta kommunen cykelkartor över olika leder. Sedan ska man inte glömma alla skoj på hoj-runder som finns i kommunen.

Om någon känner för att få sin cykel vidgjord eller få däcken bytta går det också att höra av sig.

Den som inte orkar eller hinner fixa sin trädgård kan också vända sig hit. Kanske behöver gräsmattan och häcken klippas, rabatterna rensas eller grusgången göras vid.

Företaget växer allteftersom och Pål Nilssons förhoppning är att kunna satsa även i andra kommuner.

På agendan står även ett våffelkafé. Den som strosar runt bland alla loppisprylar riskerar att bli både kaffe- och sötsugen.

Pål Nilsson ser positivt på utvecklingen och säger att det nu även börja gå ihop ekonomiskt. Men än så länge har han inte anställt sig själv.

Ett ytterligare steg är att second handbutiken under sommaren ska vara öppen från och med tisdagen till och med fredagen mellan klockan 13-18 samt lördag mellan klockan 10-13. Hur det blir till hösten återstår att se.

Pål Nilsson ser det som sin livsuppgift att hjälpa dem som står mycket långt från den vanliga arbetsmarknaden. Här får de en chans att i sin egen takt hitta var gränsen går.

– Många gånger handlar det om personer som befinner sig i gränslandet mellan att få allt stöd i samhället eller att nästan inte få något stöd alls, säger Pål Nilsson som brinner för verksamheten.

– Och du är den allra bästa chef som jag någonsin haft säger, en av kvinnorna som har sin plats på Canville. Ett betyg så gott som något.