Solig avslutning på Torsjö live

Västra Torup Vädermässigt slapp publiken den gamla melodin och det var bra ös när Torsjö live avslutades under lördagen.

Vädergudarna var barmhärtiga och till och med solen tittade fram. På körschemat under lördagskvällen fanns artister som Suzanne Vega, Jerry Williams och jubilerande Eric Gadd.

Den amerikanska sångerskan, som sålt över sju miljoner album och kanske främst är känd för låten ”Luka”, inledde kvällen.

Lite senare blev det grammisbelönade Sabina Ddumbas tur att framföra sina låtar. Hon sjöng bland annat ”They say I´m young. But I´m not to young to know what love is” med efterföljande visslingar och applåder. Sedan var det dags för den svenska rock’n’roll-sångaren att framföra och lägga till ytterligare ett framträdande till sin över 50 år gamla musikbana när han inledde med ”That mellow saxophone.”

– Ingen kan sia om framtiden, men jag lägger inte ner i år i alla fall. Jag tar ett år i taget och fortsätter lira så länge det fortfarande är kul, sa Jerry Williams i en intervju med tidningen i fredags.

Två som tagit sig till festivalen var Jesper Olsson och Sophia Bolinder från Helsingborg och Malmö.

– Jag kom hit speciellt för Jerry Williams, han är en svensk Elvis. Men också för den trevliga omgivningen, säger Jesper Olsson.

– Det är en rolig upplevelse och lite nostalgi, säger Sophia Bolinder som såg fram emot den svenska soulmannen.

Och som kronan på verket avslutades festivalen med soul- och funkmusik från Eric Gadd, som fyller 30 år som artist, och musikkollektivet Blacknuss som uppträdde tillsammans.