Inte många toppbetyg i fotbollens terminsavslutning

Sport Våren har varit upp och ner för de lokala lagen. Sportens reporter Tomas Gustavsson sätter betyg (1-5) på hur de presterat under första halvan av säsongen.

Glimåkras damer blev sist ut av lagen i de högre fotbollsdivisionerna att gå till sommarvila. Tyvärr blev man poänglösa i den viktiga toppmatchen mot Halmia i Halmstad och faktum är att ”vårterminen” varit ganska skakig för många av de 14 lagen i de något högre divisionerna som vi på Norra Skåne bevakar.

Efter en vårtermin brukar ju också betyg delas ut och jag tänkte göra ett försök att ge mina betyg för insatserna under första halvan av säsongen. Tänkte också använda det gamla betygsystemet som säkert många av våra läsare minns på ett eller annat sätt. Alltså den femgradiga betygsskalan som användes mellan 1962 och 1994 och som betydde att ett visst antal elever skulle ha ettor, tvåor, treor, fyror och femmor enligt vissa procentsatser. Var så goda att hålla med eller uppröras:

ETTA:

IFK HÄSSLEHOLM: Laget ligger på 14:e plats och jumbo i fotbollstvåan med bara sex poäng (och en hängmatch). Man är i dagsläget hela sex poäng, och sämre målskillnad, från att klara sig.

Dystert också att ett lag, där tränare inför seriestarten tyckte att man ”spetsat till truppen och höjt kvalitetén på tränarstaben” gjort minst mål (13) och släppt in flest (33) i hela serien!

TVÅOR:

FC HESSLEHOLM: Med nästan alla rutinerade spelare flyktade fanns möjligen en förhoppning att de unga skulle blomma ut. Men jumboplats i serien med bara sju inspelade poäng under våren behövs det ett rejält lyft för laget om inte Hässleholmsfusionen skall trilla ner i – trean!

BROBY: Stefan Hansson har haft en mycket tuff uppgift med en minst sagt ihålig trupp. Sedan är det en annan sak att det är ett underbetyg till ett samhälle som Broby att inte ha ett bättre herrlag och ett nedlagt damlag på seniornivå.

VINSLÖV: Åkte ur fyran förra året och bytte ut en del av truppen men att laget skulle behöva så lång tid att ställa om har inte imponerat.

TREOR:

VITTSJÖ: Elva poäng på elva matcher är godkänt men inte mer och problemet är främst att Damallsvenskan är jämnare i botten än på många år. Blir en tuff

HANASKOG: Jörgen Isakssons manskap har hämtat sig något efter en bedrövlig första del av våren. Omsättningen i truppen var också ruggig efter nedflyttningen till fyran.

GLIMÅKRAS DAMER: Blev av med mittfältsmotorn Nellie Persson inför säsongen men gick i övrigt ganska plus/minus noll. Men man håller till i toppen av serien även om avståndet upp till Asarum och kval just nu känns gigantisk.

GLIMÅKRAS HERRAR: Skulle betygen satts i slutet av maj hade det blivit ett högre sådant för Reinhold Jonsson & co. Men därefter har skador och annat tärt hårt på truppen, poängen och tabellplaceringen.

RÖKES DAMER: Inte helt lugnt i klassen under våren vilken inleddes svagt och senare också innebar ett tränarbyte. Men de senaste matcherna har tjejerna höjt sig och nu finns goda chanser att göra det man inte lyckades med förra säsongen – klara kontraktet i tvåan.

VANKIVA: Nykomlingar i femman och man visste att det skulle bli tufft. Våren har också varit något skakig för laget men man har ändå lagt grunden till en höst när man grejar kontraktet.

FYROR:

HÄSSLEHOLMS IF: Semesterfirar som fyra i serien och med tre poäng upp till kvalplatsen. Helt okay, eller möjligen snäppet där över, med tanke på lagbygget men det kommer att krävas mycket för att klara andraplatsen i höst.

IFK OSBY: Efter en mellansäsong i fyran förra säsongen har Mattias Nilsson & co nu lyft blicken och kommer att slåss om topplatserna under hösten.

BJÄRNUM: Stabilt topplag under de senaste säsongerna och det kommer att bli en spännande avslutning på säsongen när man utmanar Näsby och VMA om topplatsen.

FEMMA:

HJÄRSÅS/VÄRESTORP: Fräckast i klassen och stor succé sä här långt för serieledarna i fyran. Ett lag utan storstjärnor men med ett stort hjärta i spelet men skadan på skyttekungen Niclas Svensson oroar förstås.