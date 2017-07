Keep on för Rockräven

KONSERT

JERRY WILLIAMS

Spelning på Torsjö Live, 1 juli 2017.

Betyg 3

Solen har som genom ett under trängt bort ösregnet när legenden Jerry Williams intar scenen. Utan vidare preludier brakar det loss med ett maffigt trumsolo och den sjuttiofemårige rockräven tar ton.

Rösten är skrovlig och dränks något av orkestern. Tre coola blåsare och tre härligt souliga körtjejer hjälper till och lyfter, och det behövs.

Åtminstone till en början, för det tar ett tag för Jerka att få igång maskineriet.

Repertoaren är den gamla, välkända och välfungerande. Men soundet med influenser av romsk musik och Ska, känns kul och fräscht.

The weels go round, It’s late och några låtar till avverkas. Men det är när han drar igång ikoniska rockhits som Did I tell you, Roll over Beethoven och Git it som det lossnar för både honom och för publiken. Svetten lackar när han kör en riktigt ösig och rå Keep On. Den känns signifikativ för Jerry Williams som artist och är kvällens absolut bästa låt.

Så han kommer igång ordentligt. Guppufejset är på. Rörelserna sitter. Han slidar till och med över scenen och handen åker bakom örat. Nu har han kul och det smittar. Brallorna dras upp. ”Jag vill ju inte att de ska spricka i röven”, kommenterar han självironiskt.

Mellanpratet är kort, men avslappnat. Och visst, rösten är inte vad den varit, timingen sitter inte riktigt där den ska, men rockhjärtat är med. Och så länge han vill sjunga och så länge publiken vill att han ska sjunga, så tycker jag att han ska göra precis det han gör. Så Keep On Jerry.