Önnestad Tidigt i morse körde en bilist ner järnvägsbommarna i Önnestad. Detta har påverkar tågtrafiken och en del tåg har blivit inställda.

De nedkörda bommarna har inneburit tågstrul på sträckan Hässleholm-Kristianstad under måndagsförmiddagen. Vissa tåg har fått ställas in och inga ersättningsbussar har satts in.

Under förmiddagen lagas bommarna av Trafikverket, och de beräknar att tågtrafiken ska gå som vanligt vid lunchtid.