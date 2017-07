Alliansen ställer in – efter budgetnobben

Hässleholm Alliansen i Hässleholm bjöd in det rödgröna blocket för budgetöverläggningar i september, men Lena Wallentheim (S) svarade att de endast skulle medverka under en av två dagar.Nu berättar Pär Palmgren (M) att han ställer in.

– Det är ju bara att beklaga, säger han till Norra Skåne.

Budgetöverläggningarna var planerade att pågå på hotellet Ronneby Brunn.

Oppositionsråd Lena Wallentheim (S) berättade under måndagen att det rödgröna blocket skulle delta, men endast under den första dagen när olika förvaltningar förväntades gå igenom kommunens ekonomiska förutsättningar.

Hon menade att de skulle spara skattebetalarnas pengar genom att exempelvis inte övernatta på Ronneby Brunn.

– Det handlar inte om att vi inte vill prata med det andra blocket. De samtalen kan föras närsomhelst på hemmaplan, säger hon.

Nu berättar kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) att hela eventet ställs in.

– Jag har beslutat att ställa in hela mötet i Ronneby. Syftet är borta, det finns ingen mening för oss att åka dit. Ska vi ha en gemensam genomgång kommer den nu ske på hemmaplan, säger han till Norra Skåne

Hur kom du fram till det beslutet?

– Ett av skälen till det här var ju att vi skulle ha möjlighet att umgås och lära känna varandra bättre. Det underlättar ju arbetet sen.

Men det syftet är ju borta nu och de har fattat sitt beslut. Det är ju bara att beklaga.

Hur påverkar detta samarbetet mellan blocken?

– Det underlättar ju inte precis.

Var kommer budgetöverläggningarna ske istället?

– Jag är inte säker på att det blir några överläggningar. Vi får se, vi är inte där än.

Är det slösaktigt att ha budgetöverläggningar på Ronneby Brunn?

– Nej, det tycker jag inte. Det har ju historiskt varit så att man har haft denna typ av överläggningar.

Hur besviken är du över att det rödgröna blocket endast ville delta en dag?

– Jag tycker att det är tråkigt. Jag hade hoppats att det skulle kunna underlätta samvaron. Nu får vi göra på något annat vis. Vi får se hur vi går vidare.

Hur ska de rödgröna tolka att du ställer in?

– De får tolka hur de vill. De bryr sig nog inte om det eftersom de ändå inte hade tänkt stanna. Åka till Ronneby över dagen är ju rätt meningslös så de kanske bara är tacksamma över detta.

Artikeln uppdateras.