Debut med glimtar av det förgågna

Skånska debutanter Hösten 2015 fick Malmöbon Björn Roslund en trave böcker av en god vän. Böckerna väckte ett vilande skrivflöde hos honom och två år senare har den nyfunna skrivarglöden resulterat i novellsamlingen Rosa stenen.

Björn Roslund

Ålder: 57 år

Bor: Malmö

Familj: Gift, en dotter

Född: Helsingborg, uppvuxen i Malmö

Yrke: Lektor i musikteori på Musikhögskolan i Malmö

Aktuell med: Novellsamlingen rosa stenen som kommer ut på Förlagshuset Siljans Måsar.

Björn Roslund om …

… sin skrivprocess:

– I min skapandeprocess sker ofta en sammanflätning mellan de övernaturliga krafter som inte ögat kan se, medialitet, reinkarnationsrelaterade fenomen, självupplevda händelser i stort och smått, rena rama påhitten, minnen av människor som jag känt, tillfälliga bekantskaper men också slumpmässiga möten. Hela det spektrumet.

… var han skriver:

– Jag har alltid block i fickan, så att jag kan fånga tillfällen i flykten. I övrigt skriver jag helst hemma.

… vad han helst läser:

– Jag har fascinerats mycket av Don Quijote av Cervantes. Men har även läst en del noveller av mästarna i studiesyfte, som Gogol, Fritjof Nilsson Piraten, Hjalmar Söderberg.

… om framtidsplaner:

– Efter 20 noveller känner jag mig redo att ta mig en an en roman. Det känns stimulerande att ta itu med ett större projekt, det finns mycket tankar redan. Tanken är att den ska bygga på min släkthistoria om släkten på Ängsö slott i Västmanland under andra hälften av 1800-talet. Jag kommer från en släkt som är musiker och lärare, flera generationer organister och lärare. Jag har ganska mycket stoff och ska kombinera med mina egna tankar och väva in mitt eget liv i det sammanhanget.