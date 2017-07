Fortsatt ojämlikt på festivaler

Gefle metal festival, Sweden Rock, Summerburst och Emmabodafestivalen. Det är festivalerna som har allra flest mansdominerade akter i år, enligt statistik från Jämställd festival.

Jämställd festivals statistik över akter på de tio största festivalerna i Sverige, 2017:

Gefle metal festivals akter

Mansdominerade: 94%

Kvinnodominerade: 6%

Sweden Rocks akter

Mansdominerade: 92%

Kvinnodominerade: 8%

Summerbursts akter

Mansdominerade: 89%

Kvinnodominerade: 11%

Emmabodafestivalens akter

Mansdominerade: 88%

Kvinnodominerade: 11%

Mixade akter: 1%

Bråvallas akter

Mansdominerade: 81%

Kvinnodominerade: 18%

Mixade akter: 1%

Way out Wests akter

Mansdominerade: 66%

Kvinnodominerade: 34%

Storsjöyrans akter

Mansdominerade: 50%

Kvinnodominerade: 45%

Mixade akter: 5%

Urkults akter

Mansdominerade: 43%

Kvinnodominerade: 45%

Mixade akter: 12%

Popagandas akter

Mansdominerade: 42%

Kvinnodominerade: 58%

Stockholm Music & Arts akter

Mansdominerade: 33%

Kvinnodominerade: 67%

Totalt:

Mansdominerade: 68%

Kvinnodominerade: 24%

Mixade akter: 8%

Fotnot:

Statistiken kan komma att förändras under sommarens gång då akter kan tillkomma och avbokas.