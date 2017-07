Hans minne lever kvar i konsten

Bildkonstnären Olle Lindqvist, Malmö, har avlidit i en ålder av 72 år. Han efterlämnar sina tre barn med familjer.

Olle Lindqvist växte upp i Malmö och utbildade sig vid Målarskolan Forum 1965-68. Han arbetade några år på Beckers Dekorima innan han helhjärtat satsade på sitt konstnärskap. Olle var aktiv i det lokala konstnärslivet och engagerade sig bland annat i Skånska konstnärsklubben, där han i perioder satt i styrelsen. Han hade även förtroendeuppdrag inom Konstnärernas riksorganisation (KRO).

Under 70-, 80- och 90-talen medverkade han i en lång rad separat- och samlingsutställningar. Olle målade i olja och akryl med dragning åt det surrealistiska. Han använde klara färger och intresserade sig för farkoster – på land, vatten och i luften.

Datorn blev ett viktigt redskap när han började göra serigrafier. Olle arbetade också med offentlig utsmyckning och har bland annat färgsatt en husgavel i Eslöv och gjort flera utsmyckningar för Malmö allmänna sjukhus (i dag SUS).

Olle finns representerad på museer, landsting och i kommuner runt om i landet, men fram för allt i södra Sverige.

Under senare delen av sitt yrkesliv arbetade Olle som konstkonsult inom Region Skåne med ansvar för att inventera, katalogisera och köpa in konst för att berika det offentliga rummet inom sjukvården. Han var även en uppskattad kursledare inom måleri och teckning.

Vi barn växte upp med en hemmapappa som arbetade i sin ateljé i rummet bredvid köket. Vi uppmuntrades att måla och skapa med de material som fanns hemma. Pappa var historieintresserad och hans eget bidrag blev att dokumentera vårt familjeliv. Han skrev dagbok, fotograferade och filmade – både smalfilm och videofilm.

När vi skaffade sommarhus kom en annan sida fram. Pappa tyckte om att odla och fick hela familjen att hjälpa till. Norra Eggelstad utanför Sjöbo blev vårt sommarhem under många år. Intresset för att odla höll han kvar som pensionär med kryddodling i fönstret och odlingslåda på gården.

Ett annat stort intresse var det militära. Olle var reservofficer inom Flygvapnet och deltog i sommarkurser på Öland. Hela familjen fick följa med och leva kasernliv i Köpingsvik.

Olle behöll kontakten med vännerna inom Flygvapenfrivilligas riksförbund (FVRF) och som pensionär följde han med på flera studiebesök. Han utvecklande också ett samlarintresse för både svensk och utländsk militaria.

Vår pappa gick bort alldeles för tidigt. Vi hoppas att hans minne lever kvar i hans konst.