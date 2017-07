Råbelöv laddar för mer motornostalgi

Sport 1957 kördes det sista VM-loppet för sportvagnar på Råbelövsbanan utanför Kristianstad. Storloppen för motorcyklar fortsatte ytterligare ett par gånger fram till 1961 innan denna märkliga epok var över.

Nu upprätthålls dock minnena där genom GP-museet på Råbelöv och de årliga nostaligidagar som aktiva därifrån arrangerar.

– I år blir tyngdpunkten på 1957 års tävlingar vilka blev de sista för bilar, berättar Jonas Bruzelius vid GP-museet som arrangerar nostalgidagen den 15 juli.

– Vi hoppas på många intresserade och att vi skall få se en rad av olika sportbilar, entusiastfordon och TT-cyklar då.

Jonas Bruzelius, som är son till Vinslövsbon och museets starke man Rickard Bruzelius, har också en del nyheter i bagaget jämfört med de träffar som hållits tidigare.

– Bland annat har vi just fixat en volvobuss av 1957 års modell vilken kommer att ge guidade rundturer längst den gamla bansträckningen under dagen, säger Johan Bruzelius.

Totalt har 25 förare, vilka var med och tävlade i Råbelöv mellan 1952 och 1961, bjudits in till träffen och det fanns till och med en liten förhoppning om att segraren i VM-loppet det året, Stirling Moss skulle kunna komma. Moss, idag 87 år gammal, vann loppet 1957 tillsammans med Jean Behra, fransmannen som omkom under en tävling redan 1959.

– Han har varit sjuk under hela våren nere i Thailand och kom inte hem till England förrän för några veckor sedan, berättar Jonas Bruzelius som dock letat fram en annan godbit.

– Svensken Jan Liljeros körde i turistvagnsklassen i en Austin-Healey 100 och nu har vi fått fram en bil av denna modell som vi tänker para ihop med honom.

En annan sak som man jobbat hårt med inför den här nostalgidagen är rekvisitasaker vilka skall förhöja upplevelsen på området. Bland dessa en ny fond till scenen, affischer i storformat på långsidorna av museet samt reklamskyltar för arrangemanget.

– Vi har lockat en bit över 1000 personer till de tidigare dagarna och hoppas nu på ytterligare några när vi gör lite mer reklam, säger Jonas Bruzelius.