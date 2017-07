Två utställningar värda all uppmärksamhet

Ulf Rollof. På väggarna akvareller ur serien Kalender II, 2000. I förgrunden Kylrock, 1989 – en vinterrock som Rollofs far bar i finska vinterkriget, här innesluten i kylrör som genererar is och markerar avståndstagande.

Åsa Norberg & Jenni Sundén. From Selvage to Selvage (från stadkant till stadkant) – The Passing on of Patterns, 2016. Flyttfilt, microfiberduk, bomullshandduk, bordsfilt, golvtrasa, dammduk