Falsk sedel lämnades till bank

VINSLÖV

En falsk hundrakronorssedel har lämnats in på Sparbanken i Vinslöv. Anmälan gjordes inte förrän under torsdagen, men sedeln ska ha lämnats in redan den 22 juni.

Robert Loeffel, presstalesman hos Skånepolisen, säger att det just nu inte är känt av polisen att falska sedlar är i omlopp i Skåne just nu.

En av de absolut vanligaste valutorna, när det gäller förfalskning av sedlar, är euro och på senare tid främst valören 100 euro. Även de nya svenska sedlarna har börjat dyka upp i förfalskade versioner i handeln i andra delar av landet. Polisregion Nord har fått in ett flertal anmälningar om falska sedlar under de senaste månaderna.