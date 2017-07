Förlust för Skåne i finalen

Skåne föll med 1–2 i Postnord cup-finalen mot Stockholm i Halmstad. Skåne var regerande mästare i P17-turneringen men kunde inte behålla sin krona.

– På pappret skulle vi inte vinna men vi har ändå kämpat oss igenom mycket, säger Carl Lundahl Persson, målvakt för IFK Hässleholm och Skåne.

Det började ju ändå så bra. Bara några minuter in i matchen misslyckades Stockholm med en tillbakapassning och i den tilltrasslade situationen som följde gick bollen på en Stockholmsbacks hand.

Straffen togs av Landskrona Bois-spelaren Zakaria Sawo som säkert lade upp den i nättaket. 1–0 nästan direkt och Skåne fortsatte pressa med bland annat ett skott i ribban strax därefter.

Men Stockholm arbetade sig in mer och mer i matchen och i andra halvlek tog de blåklädda helt över. Det rådde inget tvivel om att Stockholm var det bollförande laget och Skåne, utan spelare från MFF och HIF, backade hem. I början på andra slog Oscar Pettersson in ett inlägg som en omarkerad Richard Bergman, IFK Lidingö, nickade in. Carl Lundahl Persson var chanslös och kan knappast kritiseras för målet.

– Jag tycker att båda målen är otagbara, säger IFK-målvakten.

Stockholm fortsatte trycka på men Skåne hade det bästa läget i halvleken när Kristianstads Omar Dampha slog ett inlägg till den omarkerade Hugo Rosendahl, Ängelholms FF.

Läget var nästan svårare att missa än att göra mål på men Rosendahl träffade fel med nicken och bollen gick utanför. Det var Skånes enda bra läge i halvleken.

Stockholms intensiva press till trots var det 1–1 vid full tid.

– De har bättre spelare än oss så vi blev väldigt trötta, säger Carl Lundahl Persson.

Väl inne i förlängningen dröjde dock bara en minut innan det som inte fick hända hände.

På ett chansmässigt inlägg från en Stockholmsspelare misslyckades en omarkerad skånsk back med att rensa bort bollen och träffade fel så till den milda grad att bollen gick bakåt och in bakom Lundahl Persson. Mycket snöpligt.

Tyringesonen Anthony Svenning, nu i IFK Osby, hoppade in i förlängningen men kunde inte vända underläget. Ett slutkört Skåne var aldrig riktigt nära en kvittering.

– Vi har skrällat oss igenom turneringen och har väldigt bra lagkemi. Det är tråkigt att det blev så här, det kändes som att vi hade det efter 1–0, säger Lundahl Persson.

I truppen fanns också Max Rundqvist från Hanaskog med men han lämnade återbud. Däremot var IFK:arna Isak Olsson och Waed Shaif bortplockade från semifinalen.

– Jag kan tycka att Isak kunde startat som mittback i dag, säger Carl Lundahl Persson.