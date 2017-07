Gator byggs om för trafiksäkrare miljö

En tillfällig genomfart ska öppnas för dem som ska till second hand-butiken och Argentinas restaurang. Foto: Maja Ögren Andersson

HÄSSLEHOLM Under åtta veckors tid, med start i början av augusti, byggs Viaduktsgatan om.

När arbetet pågår öppnas en tillfällig genomfart från Vankivavägen-Finjagatan för dem som ska till Argentinas restaurang, Pingstkyrkans second hand-butik och de boende som normalt kör från Viaduktsgatan.

En väg som alltså går tvärs över fastigheten där det tidigare var en bilverkstad och mack.

Anders Svensson, projektledare på tekniska förvaltningen, tror inte att ombyggnaden ska ställa till med några större problem.

– Vissa av Skånetrafikens bussar kommer att beröras. De får ta en extra runda i stan för att komma till busshållplatsen på Magasinsgatan.

Under ombyggnaden leds trafiken inifrån stan ut via Götagatan och Väpnaregatan. Infarten till Finjagatan från Viaduktsgatan stängs under den perioden.

Det är för att få en trafiksäkrare och mindre bullrig miljö som Viaduktsgatan från Vankivavägen till rondellen vid Netto byggs om. Det blir upphöjda gång- och cykelavfarter och en bredare gång- och cykelväg på norra sidan av Viaduktsgatan med en skiljeremsa som delvis ska bestå av planteringar.

Belysningen ska förbättras väsentligt och ombyggnaden görs också för att få ner hastigheten inom området.

– Vi har satt en tidsperiod på åtta veckor för arbetet, men vi hoppas att det kan gå snabbare än så, säger Anders Svensson.

Särskild information ska gå ut till dem som bor i området.