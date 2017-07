Hemvänder med nya coverbandet

Tributebandet Reckless is more spelar låtar av Bryan Adams, och uppträder den 8 juli, klockan 15.40 på Hässleholmsgården. Resterande medlemmar i bandet är Viktor Andersson, Mårten Persson, Stefan Halén, Oskar Martinsson samt Joakim Blomberg.Foto: Karin Holmquist

Senast Johan Bruno spelade i Hässleholm var med coverbandet Eminent Q.

Sju år senare återvänder han nu till uppväxtorten med nya bandet Reckless is more, som spelar på festival i helgen.

Spelschema Rock the night

15.40 – Reckless is more

16.50 – Magnificent U2

18.00 – The toto tribute

19.20 – Spring street band

20.30 – Creedence tribute

21.40 – Dressed to kiss

23.00 – Rock the night

Källa: rockthenightfestival.com

Bandet som får lov att inleda kvällen på Hässleholmsgården på lördag är Reckless is more.

Ett band vars bandnamn anspelar på Bryan Adams album Reckless, berättar gitarristen Johan Bruno.

På lördag är det dags för tributefestivalen Rock the Night, som enligt evenemangets hemsida blir en kväll laddad med flertalet coverband vilka alla delar kärleken för glammig 80-tals rock.

Att det blev just ett Bryan Adams-band var något som Johan Bruno tillsammans med trummisen Stefan Halén spånade fram. 2016 satte de tillsammans med ytterligare fyra medlemmar ihop bandet som nu har spelat ihop i ett år.

Varför just Bryan Adams?

– Det finns inte så många band som gör covers på hans musik. Tänker man bort hans hitlåtar, så har han massor av låtar med influenser från blues, rock och country, och det är det som är spännande, berättar Johan Bruno.

– Jag och några musiker som jag lärt känna genom andra bandkonstellationer, ville ha ett projekt där man bara kunde spela för skojs skull och vi tyckte att Bryan Adams vore rolig att köra.

Johan Bruno har medverkat i flera olika banduppsättningar, framförallt som gitarrist. Han berättar att han bara under förra året var med i tio olika konstellationer, antingen i form av kompband eller coverband.

Johan Bruno växte upp i Hässleholm, delvis i Vankiva, men bor numera i Vårgårda i Västergötland där han också är verksam som musiker.

Mellan 2006 och 2010 arbetade han som gitarr- och ensemblelärare på Kulturskolan i Hässleholm och har fortsatt lärarbanan i sin nuvarande hemort.

I Vårgårda är han idag gitarrlärare på en musikskola och på helgerna spelar han i sina olika band, eller så kör han ensam som trubadur, mest på bröllop.

– Som trubadur handlar det om underhållning och det är lite mer ”afterski-känsla”, förklarar han.

Det var några år sedan partybandet Eminent Q lade ner och Reckless is more är en vidareutvecklad variant på ett modernt coverband.

– Jag tror att om man vill lyckas som coverband så handlar det om att nischa sig. Jag tycker att jag har märkt att efterfrågan bland bokare på den typen av band, har vuxit på senare tid. Att vi i Reckless is more har valt att nischa oss med att endast spela Bryan Adams-låtar tror jag är till vår fördel.

Spelningen på lördag ser han fram emot.

– Det känns jätteroligt att få vara bandet som öppnar festivalen. När jag började spela var jag med i ett pojkband som hette Get Back. Det var över 20 år sen nu, men jag hoppas att under festivalen kunna träffa både medlemmarna i det bandet och den publiken vi hade då, säger han glatt.

Vad kan publiken förvänta sig av spelningen med Reckless is more?

– Låtarna vi kommer spela passar för en sittande publik. Det kommer vara rockmusik och gitarrsolon. En rockkonsert helt enkelt.