Hon lägger ogräs på pizzan

På Hedvigsdal Vin och Vedugn står Ahlafödda Tilde Möller bakom disken med en annan sydhallänning: delägaren Per Extor, ursprungligen från Skottorp och tidigare restaurangchef på Kafferosteriet.Foto: Privat

Ett ”hål i väggen” med surdegsbröd och en lådcykel med mobil espressobar – se där: grunden till bland annat ett prisbelönt kafé i Ystad och en populär pizzeria på Österlen. Bakom allt står Tilde Möller och hennes sambo. De vill ständigt höja ambitionsnivån, försöker härkomsta så mycket som möjligt och lägger ogräs på pizzan ibland.

Profilen

Namn: Tilde Möller, 34

Född: Ahla, Laholm

Bor: Hedvigsdal utanför Ystad

Familj: Sambon Per Söderberg samt sönerna Sixten, sju år, och Harry, fyra.

Yrke: Café- och restaurangägare (Söderberg & Sara Ystad; Söderberg & Sara S:t Knut, Malmö; Hedvigsdal Vin och Vedugn, Malmö; Söderberg & Sara på Kafferosteriet)

Priser: Söderberg & Sara i Ystad uppmärksammades av White Guide, Nordens ledande restaurang- och kaféguide, som Årets stjärnskott 2014. I fjol hamnade det på andra plats bland kaféer i Sverige och i år nominerades bageriet till Årets bageri.

Fritidsintressen: Trädgårdsarbete, odling, vandring. På ledig tid passar Tilde Möller på att äta ute på andra näringsställen än de egna tillsammans med sin familj. De vuxna är väldigt matintresserade och försöker förmedla det till barnen.

Hon skulle egentligen bli grönsaksodlare. Det var drömmen och planen någonstans i mitten på 20-åren. Efter några års ströjobbande och hattande, som hon uttrycker det, hade Ahlafödda Tilde Möller bestämt sig för vad hon ville bli.

– Jag tänkte leverera mina grönsaker till bra restauranger. Men först ville jag jobba i restaurangkök, säger hon.

Hon flyttade så småningom till Ystad, där nyfunna kärleken, bagaren Per Söderberg, dragit igång ett litet bageri ihop med en kollega. Ganska snart köptes kollegan ut och Tilde Möller blev delägare. Paret sålde hantverksmässigt tillverkat surdegsbröd och Tilde Möller snöade in på kaffe med en märklig innovation som resultat:

– Vi byggde en mobil espressobar på en lådcykel. Maskinen gick på gas och kaffekvarnen drevs av ett bilbatteri, säger hon.

Espressomaskinen flyttade snart in i det lilla bageriet, som byggdes om och byggdes ut och så småningom blev ett regelrätt kafé. Då kom ett erbjudande paret inte kunde säga nej till: de fick köpa Kafferosteriet på Österlen, som namnet till trots är känt för sina pizzor.

– Det ligger på en åker utanför Löderup.

Vi hade inte drivit restaurang förr, men kunde inte låta bli att säga ja. Det är så himla vackert! säger Tilde Möller.

Själva konceptet tilltalade henne också:

– Vi försöker härkomsta så mycket som möjligt. Det finns så många duktiga, lokala, småskaliga producenter av grönsaker, ost, charkuterier och mjöl att handla av.

De bakar inte i den neapolitanska stilen. Det som läggs på pizzorna är säsongsvaror, vilket på sommaren kan innebära bland annat ogräs och raps och på vintern långbakad rotselleri, rödbetor och kål.

– Deg har vi mycket erfarenhet av, men inte Italien, så pizzorna är skånska, säger Tilde Möller.

I samma veva som Kafferosteriet förvärvades, utvidgades kaféet i Ystad till det dubbla. Paret fick barn nummer två och jobbade dygnet runt. Kafferosteriet växte också och blev fort välbesökt.

– Det var ett hårt år. Harry blev en riktig jobb-bebis och jag ammade när jag kunde. Våra föräldrar hjälpte till mycket, säger Tilde Möller.

Men Ystad kändes som en liten stad, menar hon, och det unga paret ville testa en storstadspublik. Året därpå öppnade de därför en brödbutik i vid S:t Knut i Malmö.

– Det var inte planerat, vi tittade på lokalen bara, men det verkade vara ett roligt område och vi behövde en bageriutmaning, säger Tilde Möller.

– Vi har hållit det minimalistiskt och det har verkligen varit lätt och smärtfritt alltihop.

Under tiden växte Kafferosteriet i popularitet, kanske lite väl mycket, och det var svårt för Tilde Möller och hennes sambo att hinna jobba ”på golvet”. De saknade kundkontakten och det enkla grundkonceptet och beslöt öppna en annorlunda pizzarestaurang i Malmö saluhall. Man serverar bara en sorts pizza, men byter meny varje dag. Även här satsas det på närproducerade ingredienser. Småskaliga vinproducenter levererar bara naturliga viner och allt är hantverksmässigt framställt, lovar Tilde Möller, som menar att maten ändå inte är dyrare.

– Vi vill att det ska vara en social grej att äta och dricka. Det ska vara tillgängligt för alla, säger hon.

– Själva vill vi först och främst ha kul. Det är därför vi gör detta. Men jag tror att hög kvalitet på mat är otroligt viktigt för många människor och att vi alla i framtiden måste leva miljö- och hälsovänligare än i dag.

Tilde Möller föregår med gott exempel. Familjen flyttade till hus på landet för tre år sedan och här har hon börjat odla egna grönsaker, precis som hon önskade för tio år sedan.

– Jag är ingen odlare än. Sniglarna äter upp kålen och bönorna har löss. Men jag lär mig efterhand, säger hon.

– Det känns ändå härligt. Cirkeln kan slutas.