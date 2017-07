OSBY

En tjänsteman i 30-årsåldern ska ha blivit hotad till livet av en tonåring under onsdagen. Senare, mellan onsdagskvällen och torsdag tros pojken även ha fört in flera skruvar i däcken på höger och vänster framsida på mannens fordon, som stod parkerat på Östra Järnvägsgatan. Detta ska även ska ha skett vid ett annat tillfälle. Pojken misstänks även för att olagligen ha tagit sig in i mannens mobilnätverk. Brottsrubriceringen gäller hot mot tjänsteman, dataintrång samt skadegörelse.