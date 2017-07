BK Trim ger upp – Endast åtta klubbar kvar i seriebrottningen

Det var på gång redan förra hösten. Men nu står det klart att BK Trim från Bjärnum ger upp den klassiska seriebrottningen i höst. Och man gör det tillsammans med Limhamns BK och Malmö Tigers vilket betyder att bara åtta klubbar kommer till start.

Bland dessa BK Ore från Vinslöv, Ballingslövs BK och Hästveda BK.

– Jag orkar inte riktigt tjata vidare på att vi skall få ihop lag när vi exempelvis måste åka till Malmö/Trelleborgsområdet för matcher, säger BK Trims ordförande Nicklas Olsson.

– Vi har 10-15 brottare på träningarna men då är det många som tillhör det äldre gardet och i andra änden ett antal för gröna brottare vilket gör det svårt att få ihop det.

Dessutom har en av klubbens mera framträdande brottare, André Jönsson, flyttat till Stockholm.

– Även om han finns kvar inom BK Trim så blir det problem när vi skall få hem honom just till seriematcherna vilket också vägt in i beslutet.

Redan förra hösten hade Trim i princip dragit sig ur serien men kunde då placeras in i division ett med flera lokala klubbar. Klubben slutade också trea i ettan med tre vinster och lika många förlorade matcher.

– Det hade varit en annan sak om vi haft en helt lokal serie här upp i nordost – då hade vi säkert varit kvar, säger Nicklas Olsson.

Bara åtta klubbar är ett lågvattenmärke för de klassiska skånska serierna vilka också varit ett unikum i Sverige.

I början av 1980-talet fanns 42 klubbar i serierna, tio år senare var antalet 30 och 2002 kämpade 24 klubbar fortfarande om att vara bäst i Skåne. 2012 fanns 13 av dessa – inklusive några sammanslagningar – kvar men i höst ställer alltså bara åtta upp.

Bland nordostskånska klubbar som lämnat serierna under de senaste decenniet finns BK Viking i Broby, Tyringe och Osby.

– Det är förstås tråkigt men det är inte omöjligt för vår del att vi kan komma tillbaka, hoppas Nicklas Olsson och vidhåller att verksamheten inom Bjärnumsklubben kommer att gå vidare som tidigare med några brottare – bland annat André Jönsson – vilka ställer upp i olika tävlingar.

– Dessutom kommer vi att vara med i Fyrstads så att vi åtminstone får en helg med lagmatcher för klubben.