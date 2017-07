Dags för utomhusbio i sommarmörkret

La La Land på Mejeriets Bioterassen i Lund och Sing i Vänskapsparken i Sommarscen Malmös regi. Nästa vecka har julikvällarna blivit tillräckligt mörka för att utebiosäsongen ska kunna dra igång.

– På sommaren vill man gärna se film men också ta vara på de fina sommarkvällarna och utebio är ett häftigt sätt att kombinera det på, säger Nilla Dahl på Folkets Bio som lagt programmet för Bioterassen.

Utomhusbio i Skåne och Köpenhamn

Malmö:

(Sommarscen malmö, olika platser)

14/7: Sing, Vänskapsparken, vid Ramels väg, 22-23.30

15/7: Min faster i Sarajevo, Slottsparken vid Pegasusstatyn, 22.00 (Filmens regissören Goran Kapetanovic dj:are före 21-22)

21/7: La La Land, krokbäcksparken vid Puckelbollplanen, 22.00 (uppvärmning med musikalartisten Sara Lehman innan 21.00 – 22.00)

22/7: Dröm vidare, Sevedsplan, 22.00

28/7: Paterson. Ödetomten i Ellstorp 22.00 (Uppvärmning med Skambyrån innan 21.00) 29/7: Ovarian Psycos, Hamnparken 22.00 (uppvärmning med Gina040, Bac Nini, och Cora Onori som sammanstrålar i dj-kollektivet ECE 21.00-22.00)

4/8: Sameblod, Beijers park, 22.00

5/8: Mahbas, Bulltofta rekreationsområde vid motionscentralen, 22.00 (uppvärmning med Afrah Alsham Band 21-22)

Lund:

(Bioterassen på Mejeriet)

11/7: La La Land

18/7: Sameblod

25/7: Wild at Heart

1/8: Jag, Daniel Blake

8/8: Logan Lucky, exklusiv förhandsvisning

OBS: För samtliga filmer gäller att de startar när solen går ner, restaurang och bar öppnar 18.00, filmquiz med Johan Barrander och Ellen Arthina 20.00

Eslöv 5/8: Sunshine Socialist Cinema visar konstfilm på joel Gullins plats 21.00

25/8: Utomhusbio vid Trollsjön. Startar när solen gått ner. Vilken film som visas är inte avslöjat än.

Harlösa:

26/8: Utomhusbio i Harlösa Park, start när solen gått ner. Film inte avslöjad än.

Höllviken:

Open Sky 2017 21/7: Hundraettåringen som smet från notan och försvann visas på Höllvikens IP, 22.00

Köpenhamn:

På Tivoli visas man filmklassiker under bar himmel i sommar vid Plaenen. Tid: 20.00. Kostar inträde till Tivoli.

9/7: Singing in the Rain

16/7: Groundhog Day

23/7: Mamma Mia!

30/7: Grease

6/8: Top Gun