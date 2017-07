Med siktet mot femman

2010 trillade Sibbhult ur femman. Sedan dess har laget varit nere i sjuan och vänt men är nu äntligen på rätt köl igen.

– Nu gäller bara uppflyttning, säger målvakten Leo Engkvist Qvarnström.

Efter fem omgångar av årets säsong hade Sibbhult två vinster, en oavgjord och två förluster. Sedan dess har det bara blivit ett poängtapp till för division 6 nordöstras just nu bästa lag.

– Vi släppte in mycket mål i fjor och har tränat försvarsspel sedan dess. Nu har det satt sig att vi är svåra att göra mål på, säger Sibbhults tränare Mikael Olofsson.

Att så är fallet är svårt att förneka. På 14 spelade matcher har Sibbhult bara släppt in elva mål.

– Jag har fått två röda kort i år men annars har det varit stabilt. Det här är min bästa säsong i Sibbhult så långt, säger Leo Engkvist Qvarnström.

Han får medhåll från sin tränare.

– Leo går från klarhet till klarhet, han blir bättre och bättre. Han har gått från att vara kanske den svagaste länken i sjuan till att kännas oerhört trygg, säger Olofsson.

Annars är en av de stora förändringarna gentemot fjorårets säsong backlinjen.

Spelande hjälptränaren André Jóhannesson har flyttats ned från innermittfältet till mittförsvaret och där bildat ett säkert mittlås med lagkaptenen Emil Stenberg.

Mikael ”Piddi” Hermansson, 24 år ung men redan rutinerad, har klivit ned från innermittfältet till högerbacken och vänsterbacken, Gabriel Granqvist har imponerat stort.

– ”Gabbe” är bara 16 år men spelar redan klokt och stabilt, säger Mikael Olofsson.

Anfallsnyförvärvet Andreas Glimbrink från Östanå Bruk har varit nyttig på topp. Nio mål så långt är fullt godkänt för ”Glimpan” som ligger på en tredje plats i skytteligan.

– Före säsongen visste jag inte riktigt på vilken nivå han låg men han är stark i löpdueller och med bollen, säger tränare Olofsson.

Bakom Glimbrink spelar Sebastian ”Sebban” Persson i en fri roll och på innermitten spelar Erik Thomasson tillsammans med ännu en talang, 17-årige Noah Lindecrantz.

De flankeras av veteranen Ola Lundström på vänsterkanten och Albin Karlsson på högerkanten men viss variation finns på de positionerna.

– Det är viktigt att komma ihåg att även de som inte spelar från start gör et fantastiskt bra. De andra lagen i serien har kanske inte riktigt samma bredd som vi har, säger Mikael Olofsson vars lag snittar 18 man på träningarna.

– Men det är sällan vi har alla elva från startelvan där, säger Olofsson.

Speciellt finns det gott om unga talanger och kanske ovanligt många sådana med tanke på att Sibbhult är ett division 6-lag.

– Vi har en del folk från P16-laget som knackar på dörren nu, säger Olofsson.

Bakom framgången ligger en tanke om att spela en passningsorienterad fotboll där bollarna går längs marken.

– Det är de matcherna mot spelande lag som Röke och Hästveda som är roliga att spela. Lag som Hörja och Farstorp… de kämpar ju som fan men det är ingen organiserad fotboll, tycker Olofsson.

– Jag trodde att serien skulle vara jämnare, menar Leo Engkvist Qvarnström.

Samtidigt är Mikael Olofsson själv inte främmande för att slå den där avgörande bollen i luften. Han tycker inte att principer kan stå i vägen för resultat.

– Det gäller att vara mångsidig, att kunna spela längs marken samtidigt som man kan sätta någon lång boll, säger han och tillägger:

– Även när vi inte spelar lysande har vi stark moral. Nu senast vände vi mot Ballingslöv och malde ned dem i andra halvlek.

Hur långt räcker det här då? Medan målvakten Qvarnström tror starkt på uppflyttning är tränare Olofsson mer försiktig. Den interna målsättningen från innan säsongen om att ta en kvalplats står kvar.

– Det skulle kännas väldigt surt om det inte blev kval nu. Men jobbet skall göras, säger han.