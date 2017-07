Rockfestival i Hässleholm

Hässleholm På lördagen kom hässleholmarna och olika rockband samman på Hässleholmsgården för att hylla rocken och de stora banden och festa loss.

Solen sken, folket var på väg in, allt var uppställt och klart och personalen var välorganiserad.

Norra Skåne fick en kort stund med festivalgeneralen Viktor Johansson, strax innan invigningen.

– Det känns helt fantastiskt. Vilken lycka. Folk köper öl, mat, T-shirtar, solen värmer, men ändå lite rockiga moln i himlen. Nu jävlar, Rock n´Roll, skrattar han.

Försäljningen har gått över förväntan och den Viktor Johansson vi möter är upprymd och energisk som en duracell kanin.

De band som spelade under kvällen var Rock the Night, Spring Street Band, Dressed to Kiss, The Toto tribute, Reckless is More och Magnificent.

Besökarna är glada och ser fram emot kvällen som ska fyllas med det de älskar mest. Rock.

– Det ända jag har att säga är att, ikväll är det bara att ha roligt, skål! säger Rickard Olsson, en besökare som är på plats med sina vänner.