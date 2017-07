Succé för Skyrup på lag-SM

Julia Wennerberg, Skyrup Country Club, rider på Dunsandle Princess under Tour of Amateurs, Foto: JohanNes Höghäll Johnsson

I Skyrup Country Clubs debut i final på lag-SM blev det en fjärdeplats och en biljett till den helt avgörande omgången.

– Som sämst är vi fyra i Sverige. Det känns jättebra, säger Skyrups lagledare Anna Wemlert.

Natalie Pettersson, Sofia Farman, Jüri Sokolovski och Elin Sjögren stod för en imponerande insats och tog sig till onsdagens avgörande omgång i Folksam Elitallsvenska.

Då började det ändå inte bra. För Natalie Pettersson och Clos de la Chapelle blev det 17 fel vilket satte press på övriga laget. 17 fel sammanlagt är långt över vad som krävs för att hamna bland de fyra första men en ryttare räknas bort från slutresultatet.

– Skall man ha fel är det bra att det inte är utspritt utan på en ryttare, säger Elin Sjögren.

– Det var lite oflyt med första ritten, säger Anna Wemlert.

Royne Zetterman, lagledare med fokus på det sportsliga, hade inför finalen bytt ut Sandra Liljegren (på grund av hennes medverkan i 7-starfinalen) och sig själv mot Sofia Farman och Elin Sjögren.

Det var ett beslut som visade sig vara helt korrekt. Farman och Caldero gick felfritt och Sjögren och West Side River drog bara på sig ett tidsfel.

– De är fantastiska, tjejerna. Sofia är småbarnsmamma och har många järn i elden… Det är tuffa brudar, säger lagledare Wemlert.



Tillsammans med Jüri Sokolovski/Nouveaus fyra fel (på första hindret) räckte det till en fjärdeplats.

Femteplatsen togs av Österlen med åtta fel sammanlagt och ett rivet hinder till hade alltså betytt att Skyrup hade missat finalomgången.

I avgörandet på onsdag kommer Skyrup att ställas mot Strömsholm (första omgångens segrare), Åby och skånska kollegan Dagstorpsorten från Hofterup.

– Vi är här för att ta SM-guld, slår Anna Wemlert fast.

– Har man tagit sig hit är det vinst som är målet. Det är väldigt jämnt här, alla lag som är här kan både vinna och komma sist, säger Royne Zetterman och tillägger:

– Det gäller att ha bra flyt.

Det är inte bara lag-SM som gäller för Skyrups ryttare. Även individuellt står de sig starkt.

I 7-starfinalen fanns både Elin Sjögren, här på Carusa, och klubbkamraten Sandra Liljegren/Dudok. Det är talande att Skyrup är en av bara fyra föreningar med två ryttare inkvalade till finalen och två av de andra tre är Åby och Strömsholm, konkurrenter i Folksam Elitallsvenska.

Tyvärr gick det motigt för Sjögren och Liljegren väl där. I första omgången gick Sjögren/Carusa i alla fall felfritt men på en relativt långsam tid som bara räckte till en sjundeplats.

– Hästen gick jättebra och jag är nöjd men jag trodde att jag var snabbare, säger Sjögren som har stor respekt för startfältet.

– Här rider man ju mot alla de som varit i topp och alla är i form.

Efter första dagen var Sjögren alltså fortfarande i allra högsta grad med i leken tolv fel i andra omgången satte stopp för ambitionerna om kvalificering till de internationella tävlingarna.

För Sandra Liljegren och Dudok ville det sig inte alls. I första omgången blev det tolv fel och i andra omgången rev ekipaget ut sig.

– Han har aldrig gått något sådant innan och det är speciellt att underlaget är gräs. Vi tar det som att vi har blivit en erfarenhet rikare, säger Liljegren och tillägger:

– Det var inget fel på formen, han var bara lite spänd.

Nästa mål för Liljegren och Dudok är SM i slutet av juli.

Vann gjorde Robin Ingvarsson från Varberg på valacken Hansson WL och han och Matilda Pettersson, Karin Martinsen och Jörgen Larsson kompletterar den svenska truppen till de internationella klasserna.

Skyrupstrion Sara Nilsson/Dia Nova, Sofia Farman/Love me Tender och Jüri Sokolovski/Twice As Lucky ställde upp i 7-årschampionatet.

Ingen av dem lyckades kvala in till finalen men det ekipaget som var närmast var Farman och Love me Tender. De gick felfritt i första omgången men kom inte till start på dag två. Även Nilsson/Dia Nova gick bra första dagen, bara ett tidsfel, men i andra omgången blev det nio fel. För Sokolovski och Twice As Lucky blev det åtta fel på lördagen och uteslutning på söndagen.