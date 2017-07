Återvändare av stor betydelse för Röke IBK

Röke IBK jobbar på för att få en så bra trupp som möjligt inför höstens spel i innebandyettan. Klart är att backarna Sandra Ljung och Malin Tillman är tillbaka efter ett årslångt uppehåll.

– Jag tycker det ser bra ut, säger Rickard Träff som är Rökedamernas tränare.

De senaste säsongerna har varit framgångsrika för Röke IBK:s damlag. 2015/16 blev det serieseger i division 2 och kval till den nya allsvenskan mot Hovshaga. Under den gångna säsongen i ettan höll de till i toppen och tog en fin tredjeplats.

Nu tar Röke sats för en ny säsong som förhoppningsvis ska bli lika bra. Laget kommer för övrigt att under de två kommande säsongerna spela i vinrött.

Sedan tidigare har det varit klart att Marika Bengtsson är tillbaka efter spel i Göinge IBK under förra säsongen. Bengtsson var en mycket viktig kugge för Göinge där hon öste in poäng.

Ett efterlängtat nyförvärv då hon också var en av Rökes bästa poängspelare när hon var där förra gången.

Forwarden Cajsa Engdahl och backen Maja Gustafsson har förnyat sina kontrakt.

Sandra Ljung saknades förra säsongen i Röke då hon blev mamma. Men i höst är hon tillbaka på sin backplats. Något Träff är tacksam för.

– Sandra är en riktig kulturbärare i laget med sina snart tio säsonger.

I Sandra får vi tillbaka en hård arbetande spelare som kan spela både back som forward. Hon är ett riktigt föredöme ned sin inställning och fokus på träning och match, säger Röke-tränaren.

Även Malin Tillman har gjort ett årslång uppehåll för innebandyn.

– Malin är en teknisk och spel intelligent back och precis som Sandra har hon en riktigt bra inställning till träning och match där hon sätter höga krav på sina medspelare. Det ska bli kul att se Malins utvecklingskurva den kommande säsongen, menar Träff.

Röke har även skrivit kontrakt med Ida Frostensson från Göinge IBK. Hon är en poängstark back som de senaste säsongerna snittat strax under 20 poäng för Brobyklubben.

– Ida är en ny bekantskap för Röke IBK. Hon har med sin längd och sin spelförståelse en spännande potential att bli en rolig nykomling för Rökepubliken, säger Röketränaren.

Träff har också fått helt klart med målvaktssidan där Emilie Persson och Sarah Simonsson fortsätter. Emelie har efter en tids fundering bestämt sig för att krita på för ytterligare en säsong.

Hon var under den första delen av säsongen ensam målvakt i Röke. Efter jul kom Sarah Simonsson och avlastade henne lite grand.

– Vi visste om att föregående säsongs målvaktssituation var påfrestande för Emelie. Att ständigt leva med pressen att aldrig vara sjuk eller skadad är inget som vi som organisation ville, säger Träff och tillägger:

– Emelie bar dock verkligen situationen på sina axlar på ett fantastiskt sätt.

– Emelie är den spelare som haft den största utvecklingskurvan under de fyra säsonger som jag varit i klubben. Hon är också en väldigt uppskattad person i laget och sprider alltid en go värme, slår Rickard Träff fast.

Även Sarah Simonsson bli kvar som målvakt i Röke. Hon har skrivet på ett tvåårskontrakt med klubben

– Sarah är en kvick, placeringssäker målvakt som med sina rappa utkast är ett bra anfallshot i kontringarna, menar Rickard Träff och lägger till:

– Med sin erfarenhet från Olofström så kommer Sarah att ge Emelie en bra utmaning om vem som kommer ta förstaplatsen i buren.