Inbrott i firmabilar

ÖSTRA GÖINGE

Flera firmabilar har under helgen utsatts för inbrott i Östra Göinge kommun. Nu uppmanar kommunpolis Rolf Paimensalo till vaksamhet.

– Vi har sett en ökning av en den typen av inbrott så vi manar till försiktighet. Om möjligt så låt inte värdefulla verktyg ligga kvar i bilen under natten och parkera gärna där man kan ha en viss uppsikt över bilen.

Det var fyra bilar som tömdes på en stor del av sitt innehåll under helgen.

Hur mycket gods det handlar om och till vilket värde är ännu så länge oklart.

Bilarna ska ha varit parkerade i närheten av Broby, Knislinge, Sibbhult och Emmislöv. Polisen utesluter inte att det kan vara en liga som härjar och som har riktat in sig på firmabilar.

Under juni månad har liknande inbrott förekommit på andra platser i Skåne, bland annat i Lund.