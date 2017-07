Kikki lyfte allsångskväll

TYDINGE Solen sken från en klarblå himmel när det var dags för premiären av Solosång & Allsång vid Tydingesjöns festplats.

Närmare 500 personer bänkade sig under lördagskvällen, många i mycket god tid, för att lyssna till folkkära artister med Kikki Danielsson i spetsen och också sjunga själva.

Konferenciern Mats Olofsson fick snabbt igång publiken efter att själv ha fått en flott presentation av Danne Stråhed.

Olofsson blev så imponerad av presentationen att han gick av scenen och bad Stråhed göra presentationen en gång till under publikens jubel.

Kvällens stora dragplåster var Kikki Danielsson som konstaterade att det förflutit några år sedan hon besökte den naturfagra platsen.

– Då var vi en gäng tjejer som åkte hit från Osby för att spela bingo, berättade hon.

Och sjöng bland annat A hard country, en låt från hennes senaste skiva med hänvisning till alla de svarta rubriker hon har drabbats av under sina år som artist.

För Norra Skåne berättade hon att det numera blir lite mindre spelningar och då av samma sort som den vid Tydingesjön och att hon håller på med en ny platta.

– Sjunga måste jag ju fortsätta med, man måste ju klara sig.

Hon säger också att inspelningen av ”Så mycket bättre” som sänds i höst och spelades in under nio dagar nu under sommaren gav henne många nya insikter.

– Tänk så lite man vet vad som finns i människors inre, bakom ytan. Uno Svenningsson till exempel, inte visste jag att han hade så mycket att berätta. Det var en häftig upplevelse att få lyssna till de andra artisternas många erfarenheter.

– Jag trodde det skulle bli mycket dötid, hade med mig filmer jag skulle titta på. Men det blev verkligen ett fullspäckat program.

På scenen denna kväll stod förutom Kikki Danielsson också energiknippet Lena Pålsson och bygdens egen Pälle Fridlund.Elvaårige Emilio Walter drog ner både applåder och skratt under sin spelning och mellansnack.

Han har blivit känd inte minst genom att lägga ut klipp på Youtube.

– Ett klipp har visats en halv miljon gånger, berättade han.

Den 6 augusti är det dags för nästa solokväll med allsång och då med Monia Sjöström, Olle Jönsson, Jennie Rosengren och naturligtvis Danne Stråhed med husbandet Dynamo.