Klar för drömmusikalen i höst

Hon debuterade som femåring i Klas Klättermus, har stått på Malmö Operas scen i Figaros bröllop – och i höst väntar rollen som Louisa von Trapp. 14-åriga Edith Aldgård trivs både på och bakom scenen och ser fram emot hösten på Nöjesteatern.

– The Sound of Music är rena drömmen för mig, säger hon.

Nyligen blev det klart vilka som ska spela de sju barnen i familjen von Trapp, där det sedan länge varit klart att Kapten von Trapp spelas av Christopher Wollter och barnflickan Maria av Elisa Lindström.

Ediths roll är den lite busiga Louisa.

– Hon lägger bland annat en groda i Marias ficka, berättar Edith.

Edith Aldgård, dotter till teaterparet Sofie Lindberg och Anders Aldgård, debuterade på scenen när hon var fem år. Då tillsammans med sin tvillingbror.

– Jag hade en replik som jag sa till min bror: ”Kom nu Bertil, såg går vi!”

Edith tyckte redan då att det var kul att få vara en i gänget på teatern.

– Jag har alltid var intresserad av teater och musik och fått vara med så mycket bakom kulisserna, så det var jättekul att få vara med och jobba. Men någon gång var det lite nervöst, minns Edith.

Edith kom också med i Malmö Operas barnkör. På Operan har hon varit med i en nyårskonsert och i Figaros bröllop.



– Man får göra audition för att komma med i kören och jag minns att jag var nervös innan, det var första gången jag sjöng inför folk. Jag hade knappast velat sjunga inför mamma och pappa innan. Men jag bad om hjälp och vi övade mycket och även om jag byggt upp en nervositet på vägen dit var allt borta när jag kom in och sjöng. Det bara försvann.

Hur var det att vara med i en stor opera?

– Det var fantastiskt! Jag beundrar klassisk musik och det kändes speciellt att få vara med bakom scenen, att till exempel stå där och höra ouvertyren med den stora orkestern. Att få repetera och träffa alla solisterna och få vara en del av allt det var häftigt och jättekul.

Inför Sound of Music fick alla barn göra samma audition.

– Vi fick först sjunga Do Re Mi och om vi gick vidare fick vi göra dansaudition. Och jag gick vidare. Jag har sett filmen sedan jag var liten och har alltid tyckt om musiken och historien. Sound of Music har varit en dröm för mig, så jag är så glad att jag klarade det. Jag kände direkt på dansaudition när alla barnen träffades att alla kom bra överens och blev kompisar. Det blev en bra stämning.

Barnen har också fått träffa sina teaterföräldrar, pappa Christopher Wollter och blivande styvmamma Elisa Lindström.

– De var jättetrevliga, så jag tycker det känns jättebra att just de ska spela mina föräldrar, säger Edith med ett skratt.

Den 29 september är det premiär på Nöjesteatern i Malmö. Andra veckan i augusti börjar barnen repetera med regissören Anders Aldgård.

– Vi repeterar i två veckor och sedan kommer hela gänget.

Hur är det att ha pappa som regissör?

– Det är inga problem, han behandlar mig exakt som alla andra. På teatern är vi på en arbetsplats. Jag har varit med så mycket på teatern och sett honom i arbete så det känns bra.

Du verkar trivas så bra på teatern – har du tankar på att jobba med det här i framtiden?

– Ja, jag har alltid haft en dröm om att få sjunga, dansa och framför allt spela teater. Jag har sett så många musikaler i mitt liv och alltid tyckt om det. Jag minns när pappa regisserade The Producers på Chinateatern i Stockholm och jag var där – jag var sex eller sju år – och såg en föreställning på dagen. Efter det ville jag se musikalen på kvällen igen och sedan fick jag följa med musikalgänget på restaurang och delade en ostbricka med Magnus Härenstam, berättar Edith.

Att kombinera skola och teaterjobb går bra, även om det förstås kan vara jobbigt ibland.

– Lärarna har varit stöttande och eftersom jag tycker så mycket om både skola och teater har det inte varit så jobbigt som jag kanske trodde att det skulle vara. Jag kan tycka att det är bra att man får lära sig ta ansvar för både skola och teater. Man måste komma ihåg repliker och veta när man ska byta om. Man växer som människa och jag tror det är bra att få uppleva något sådant när man är ung, säger Edith Aldgård.

Barnen von Trapp

Liesl Von Trapp – Henriette Holgert

Friedrich Von Trapp – Casper Maga och Love Ström

Louisa Von Trapp – Edith Aldgård

Kurt Von Trapp – Miko Bumsh Hedberg och André Persson Gintner

Brigitta Von Trapp – Bibi Lenhoff och Olivia Bongstorp

Marta Von Trapp – Nohelia Cristianson och Julia Svendsrud

Gretl Von Trapp–Matilda Gross och Elvira Stenberg