Virgins ande svävar än över Qvarnfors herrgård

BJÄRNUM Från en boksamlare till en konstälskare. Exakt sextio år har passerat sedan en av landets främsta bibliofiler, Thore Virgin, lämnade livet på Qvarnfors herrgård. Vi har tittat in hemma hos den nuvarande ägaren, Bertil Månsson, och blickat bakåt i tiden.

Den vita mangårdsbyggnaden drar blickarna till sig där den ståtar längs vägen mot Farstorp alldeles i utkanten av Bjärnum. Med sina höga pelare och parkliknande trädgård ger den ett pampigt intryck.

En före detta bilhandlare slår sig ned i en av stora salongens gröna fåtöljer. Sedan han totalrenoverade gården för tjugo år sedan har han kunnat slappna av åtminstone lite grann – även om drygt 200 kvadratmeter i två plan plus källare och vind kräver en hel del av sin ägare.

När Bertil Månsson i mitten av 1990-talet blev herreman på Qvarnfors var huset i rättså miserabelt skick, både drabbat av svamp och fuktskador. Första byggfirman han bad om hjälp bara skakade på huvudet.

– De sa att det bara var att riva det! berättar han.

Lokalhistorikern Torsten Karlson ryser till.

Qvarnfors är i hans tycke en av traktens allra finaste gårdar med sin patricierstil, sitt enskilda läge – och inte minst sin historia.

Här bodde nämligen Thore Virgin, född 1886, som älskade böcker från det att han i barndomen fick sin första katekes.

Under uppväxten växte hans samling. Föräldrarna som hade en framgångsrik affärsverksamhet i Helsingborg köpte fastigheterna vid Möllerödssjön och lät bygga herrgården, som stod klar 1916. Två år senare kunde Thore, då nygift med grevinnan Vera Wachtmeister, flytta in. Gårdens skötsel var han inte så intresserad av – hans passion var böckerna och år 1924 omfattade hans samling mer än 10 000 band. Som mest var den uppe i 15 000!

Samlingen fortsatte att växa och kom att bli både beundrad och berömd. 1948 berättade Hemmets veckotidning i ett tre sidor långt reportage om hur Thore Virgins omfattande bibliotek, inte minst med fin 1400- och 1500-talslitteratur, gav honom full sysselsättning.

Under dessa århundraden var böcker ytterst dyrbara ting som kedjades fast vid speciella läspulpeter. I ”Bibliotheca Qvarnforsiana” hade Thore de så kallade kedjebanden med kedjan fortfarande hängande från den kraftiga, läderklädda träpärmen, här fanns böcker som hade bundits för påvar och försetts med deras bokmärken och här stod böcker från drottning Kristinas bibliotek. Dessutom böcker som var små konstverk i sig, med infällningar i elfenben och guldsmedsarbeten.

Qvarnfors ägor sträckte sig över 330 tunnland, bortom Möllerödssjön på ena sidan och över andra sidan väg 117 genom byn på den andra.

En ryktare skötte gårdens trettio nötkreatur och tiotalet grisar. Vera hade själv ansvar för mjölkningen och fisk fångades i sjön. Flera anställda skötte kökstjänsten, skörden och den vackra trädgården.

Kapten Thore Virgin kunde ägna sig åt sina böcker, precis som han ville, fram tills att han på 1940-talet skänkte stora delar av sitt dyrbara bibliotek till Uppsala universitet och fick en hedersdoktorstitel som tack. Det ryktas att han först erbjöd universitetet i Lund sin samling – men att de inte satte tillräckligt stort värde på gåvan.

Åker- och betesmarken arrenderades nu ut till Vigert Persson, och när Thore Virgin dog 1957 såldes hela fastigheten till dåvarande Bjärnums kommun för 350 000 kronor.

Inom kort stadsplanlades en mindre del av fastigheten och ett 40-tal villor uppfördes på en del av marken under 70-talet. Resterande mark såldes till en kvinna som kom att ägna sig åt restaurangverksamhet i det vackra corps-de-logiet innan andra flyttade in.

Nu inleddes en mörkare period i gårdens historia. Med åren förföll den vackra herrgården och så småningom hamnande den i kronofogdens händer.

Bilhandlaren Bertil Månsson, som gick ledande ur budgivningen, ogillade tanken på rivning och fick fatt i en expert från Köpenhamn som jobbade med liknande husproblem i Venedig. Två murare från Vittsjö kallades in. De arbetade med huset i ett år. Återställningen av huset närmre ursprungsskicket pågick i ytterligare ett år.

Förvånsvärt många ting minner än om Thore och Vera Virgin:

– Det här matsalsmöblemanget var deras bröllopspresent när de gifte sig 1914, berättar Bertil och visar ett magnifikt matsalsbord med stolar i ek med tillhörande skänk och linneskåp – märkt med makarnas monogram. Även takarmaturen ingick i köpet.

Han visar vidare in i salongen, där en flygel ståtar i ena hörnet och en kakelugn i den andra. En gitarr står lutad mot den vackert gammalrosa tapeten – kanske i original från husets födelse. Här har många möten ägt rum med musiken i fokus. Bertil var nära vän med Sonja Stjernquist och under sammankomsterna på Qvarnfors hände det att hon sjöng och Rune Lindqvist spelade.

En medaljong föreställande Vera hänger på väggen.

– Hon fick den när hon fyllde 50, läser Torsten.

Av ovanvåningens bokhyllor som från golv till tak hyste landets kanske förnämsta privata boksamling finns dock inte mycket kvar. De alster som inte hamnade på Uppsala universitet bjöds ut på den antikvariska bokmarknaden, varifrån ett tiotal köpts in till Bjärnums museum.

Den moderna vita bokhyllan på dagens Qvarnfors gapar tom sånär som på en gammal klocka och ett exemplar av tidningen ”Nostalgia”. Böcker är inte Bertil Månssons passion. Däremot är han liksom makarna Virgin mycket intresserad av konst. Bertil Månsson sitter i styrelsen för Ars Divina, nordöstra Skånes moderna konstmuseum som startats av Gunnel Götesdotter, och målade själv när han var yngre.

Qvarnfors har legat ute till försäljning i flera år men hittills utan att ha blivit sålt. Nu finns dock ett par intressenter som ägaren hoppas på.

– Det är mycket arbete här. Jag tycker att det ska vara ordning på en sådan här gård och då kräver det hemskt mycket.

Vad är det bästa med huset?

– De säger att det är en prydnad för Bjärnum. Och visst är det vackert!