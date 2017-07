Campingsemestern slog rekord i Sverige

OSBY Alltfler väljer att campa i Sverige. Det noterades inte mindre än 15,6 miljoner gästnätter på svenska campingar under 2016, rapporterar Svensk Camping.

En utveckling som också campingplatsen i Osby har noterat.

Det är andra året som Per-Olof Nilsson och Madeleine Bernaxel driver campingplatsen i Osby och de skriver under på att utvecklingen är positiv.

– Vi har inga siffror från Osby för de senaste åren, men vi har märkt att allt fler gäster har kommit under den tid som vi har drivit campingen, säger Per-Olof Nilsson.

Vad ökningen beror på tycker han är svårt att svara på. Det kan bero på flera omständigheter.

– Vi har en hög standard på våra campingplatser och jag tror också att oron i omvärlden påverkar valet att campa just i Sverige, säger han.

Två som valt just Osby är Sven-Erik Svensson från Hjärnarp och Roger Gustafsson från Landskrona.

Roger Gustafsson tog steget fullt ut och bor numera permanent i sin husvagn.

Osby under sommaren och på Borstahusens vintercamping under vintern.

– Bland det bästa jag har gjort, säger han och visar odlingen av tomat- och gurkplantor bakom husvagnen där hunden Laban hittar skugga.

Bredvid honom bor Sven-Erik Svensson från Hjärnarp som har bytt ut havet och Bjärehalvön mot Osby och Osbysjön.

– Havet är lite lynnigare med tång, maneter och ibland höga vågor. Här i sjön är det lugnare.

De uppmanar båda äldre personer, Roger är 80 och Sven-Erik 75, att våga ta steget och göra sig av med stora hus för att välja något mindre. Kanske husvagn eller husbil?

– Man kan också bo i lägenhet under vinterhalvåret och välja husbil eller husvagn under den andra halvan, tycker Sven-Erik.

Eller göra som nyvunne campingkompisen Roger, helt sonika flytta in i husvagn eller husbil året runt. Allt fler väljer just den modellen.

–När jag körde lastbil passerade jag Osby många gånger och tänkte att här vill jag bo, säger han.

Nu blev det inget permanent boende i Osby, men sommaren i Osby den byter han inte bort. Och det gör inte kompisen Sven-Erik heller.