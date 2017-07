Ar­bets­lös­heten ökar för tred­je må­naden i rad, en­ligt Ar­bets­för­med­lingens sta­ti­stik. I juni var 351 000 per­soner in­skrivna vid Ar­bets­för­med­lingen, en ök­ning med 5 000 per­soner se­dan sam­ma må­nad för­ra året och ock­så en ök­ning jäm­fö­rt med maj må­nad. Den ned­åt­gå­en­de trenden för­ra året och fort­farande i bör­jan av 2017 har brutits.

Det är oroande, även om talen inte är så stora. Or­saken är fram­för allt att mån­ga ny­an­lända flyk­tingar nu an­s­es fär­diga att gå ut på ar­bets­mark­naden och där­med har re­gi­strerats som ar­bets­sö­kan­de och ar­bets­lösa.

Att det är så vi­sas av att näs­tan hälften av de öp­pet ar­bets­lösa är födda utan­för Eu­ro­pa. En klar ma­jo­ri­tet är ut­ri­kes födda. De har svårare att få jobb och ris­kerar där­med lång­va­rig ar­bets­lös­het.

Det här be­tyder ock­så att Ste­fan Löfvens och re­ger­ingens mål om att kom­ma fram till EU:s lägsta ar­bets­lös­het blir än mer oupp­nå­e­ligt.

Sam­ti­digt som ar­bets­lös­heten ökar i Sve­ri­ge minskar den i Tysk­land, trots att även Tysk­land tagit emot mån­ga flyk­tingar.

Skill­naden är hur ar­bets­mark­nads­po­li­tiken förs. I Sve­ri­ge miss­lyc­kas Ar­bets­för­med­lingen skänd­li­gen med sitt upp­drag. Yt­terst få ar­bets­lösa får jobb med hjälp av Ar­bets­för­med­lingen. Det gör att ut­ri­kes födda har svårare att få jobb efter­som de saknar de in­for­mella kon­takter som mån­ga svenskar har.

Tysk­land har ock­så vå­gat in­rätta sär­skilda låg­be­talda jobb för dem som saknar nöd­vän­dig kom­pe­tens och först be­höver kom­ma in på ar­bets­mark­naden. Des­sa jobb har kommit mån­ga till del och åt­min­sto­ne del­vis blivit en port in till an­dra, van­liga jobb.

Det tys­ka sy­stemet kan­ske inte går att över­fö­ra di­rekt till Sve­ri­ge men grund­tan­ken, att det be­hövs spe­cial­lös­ningar för ny­an­lända in­vand­ra­re utan for­mell kom­pe­tens, måste ac­cep­teras även i Sve­ri­ge. an­nars ris­kerar mån­ga att fas­ta i ar­bets­lös­heten, kan­ske för hela livet. et är all­var­ligt för både in­di­viderna och sam­häl­let.