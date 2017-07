Inga nya däck sönderskurna

Hässleholm

Natten till tisdagen fick enligt uppgifter uppemot 20 bilar som stod parkerade på Bokebergsgatan och Hantverksgatan i centrala Hässleholm sina däck uppskurna. Sammanlagt fick polisen in elva anmälningar.

På onsdagen kunde Tomas Borg, förundersökningsledare vid Hässleholmspolisen, meddela att inga nya anmälningar om däcksabotage upprättats.

Samtidigt har inte heller några värdefulla tips eller andra upplysningar kommit in. Således ser utredningsläget för tillfället dystert ut.

– (Vi har) Inga spår att gå på och inget att jobba med. Mig veterligen har vi inte fått in några tips om vad som har hänt, säger Tomas Borg.