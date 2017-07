Ökning av inbrott i Hässleholms kommun

Hässleholm Antalet anmälda inbrott har ökat med 41 procent, under årets första halvår jämfört med samma period förra året.

Statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gäller för Hässleholms kommun.

– Det är klart att vi har märkt av det, säger lokalpolischefen Pär Cederholm och menar att polisresurser har försvunnit till andra orter.

Även om det enligt Brå är anmälningarna mot inbrott som har ökat så menar Pär Cederholm att man fortfarande kan dra en slutsats om att de faktiska inbrotten i kommunen också har ökat.

– När det gäller inbrott så finns det inte stora mörkertal så man kan definitivt säga att inbrotten ökar, säger han.

Under första halvåret 2017 är det särskilt en månad som sticker ut. Då anmäldes 25 inbrott i Hässleholms kommun.

Pär Cederholm menar att det inte alls är konstigt eftersom majoriteten av inbrotten begås av organiserade ligor.

De undersöker ett område i förväg, tittar vilka hus som har larm, husdjur och på vilka sätt de kan ta sig in och ut ur huset.

– De kan göra fyra, fem inbrott per dag i samma område och sen flyttar de sig till en annan ort. De är yrkesmän vi pratar om, säger han och menar att ligorna arbetar väldigt organiserat.

Polisen har varit med om att tjuvarna, direkt efter inbrott, postar stulna smycken till sig själva eftersom det är svårt för polisen att komma åt det som ligger i postlådor.

Pär Cederholm berättar också om att han har sett ligor markera fastigheter som de sedan bryter sig in i.

– Vi har sett att man har ställt upp en pinne på tomten där man sen ska begå inbrott. Det finns massvis av olika sådanna tecken, säger han men menar att det inte bara är ligor som begår inbrott.

– För de lokala brottslingarna är det tillfället som gör tjuven. Om man ser att en altandörr stå öppen är det lätt att gå in och ta en dator eller en handväska.

Finns det någon gemensam nämnare för de fastigheter som råkar ut för inbrott?

Nej, det finns inte. Men mycket händer under sommartid när altandörren är öppen och man sitter i trädgården eller går ner till den närliggande badplatsen utan att låsa. Är det då en organiserad liga som rekar området, då ser de detta, säger han.

Ett bra sätt för polisen att förebygga inbrott är att visa sig i områden där ligorna rekar, men under den senaste perioden har polisresurser försvunnit söderut.

Vilket är en förklaring till ökningen av inbrott i Hässleholms kommun.

– Hade vi haft personal på plats i Hässleholm och inte i gränskontroller eller i grova brottsutredningar så hade vi haft större möjlighet att agera lokalt, men vi måste hela tiden prioritera ur ett regionalt perspektiv.Vi har haft extremt många grova brottsutredningar i Malmö och då får vi prioritera det, säger Pär Cederholm men understryker att han är hoppfull om framtiden.

– Vi kommer förhoppningsvis få tillbaka tre poliser i september från gränskontroller och sen har vi ytterligare några poliser på brottsutredningar och jag är inte helt säker på när de kan återvända, säger han.