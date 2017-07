Romantisk regissör bakom Jordgubbslandet

Glad, lättad och rörd. Så beskriver Malmöregissören och manusförfattaren Wiktor Ericsson sina känslor inför de lovord som östs över hans film Jordgubbslandet sedan den svenska premiären 30 juni.

– Jag är glad och stolt över min film men det har varit många motgångar på vägen så jag var inte beredd på dessa översvallande reaktioner, säger han och ser väldigt lycklig ut.

Wiktor Ericsson

Född: 1973 i Malmö Bakgrund: Manusförfattare och regissör som bland annat gjort tv-serier, kortfilm och en dokumentärfilm tidigare. Filmografi i urval: In Sweden everybody can swin (2002), The Sarnos – a life in dirty movies (2013), KK (2013), Starke man (2010), Halvvägs till himlen (2013)

Aktuell: Med filmen Jordgubbslandet där han står för både manus och regi. Filmen hade världspremiär på en filmfestival i Santa Barbara i Kalifornien i februari 2016 och svensk premiär 30 juni i år. Den har också precis visats på filmfestivalen i Karlovy Vary i Tjeckien.

Wiktor Ericsson om …

… vad han tar med sig från Jordgubbslandet in i nästa filmprojekt: ”Det enklaste svaret är att jag tar med mig självförtroendet, att jag faktiskt har gjort den här filmen och att den faktiskt har blivit så bra.”

… fotot i filmen: ”Vi preppade hela filmen i förväg, hade den på storyboard, men fotografen Nadim Carlsen, hade väldigt stor frihet att röra sig som han ville och har tillfört oerhört mycket till filmen och dess utseende. Vi visste redan från början att vi ville göra något som hade drag av Terrence Malicks Days of Heaven, en av de vackraste filmer som gjorts, så vi sökte det vackra.”

… att få till rätt dialekt: ”Jag var väldigt mån om att språk och dialog skulle vara rätt men det är helt omöjligt att bara casta på Listerlandet så det blev där, i nordostskåne och västra Blekinge för att ändå få någorlunda lika dialekter. Sedan var det roligt att BLT skrev att Torkel Petersson pratade perfekt listerländska, han jobbade hårt på det.”

… sitt intresse för dialoger och ”knäckebrödsprat”: Jag är väldigt intresserad av att skriva knäckebrödsprat, sådan dialog som inte är intrigbärande utan bara pågår, så jag fyllde manus med mycket strödialog. Jag åkte också runt och spelade in en massa människor som pratande – unga, vuxna och så vidare – och sedan vävde jag in det i alltihop. Det tror jag skapar den här dokumentära känslan, att så mycket dialog är sådan här överlappande dialog – att alla pratar med varandra hela tiden. Man hör kanske en röst i förgrunden och tre andra i bakgrunden och det skapar känslan av att vi bara bevittnar ett stycke liv som pågår.”

… ljud: ”Jag älskar att jobba med ljud. Det finns till exempel en scen där den polska familjen blir utkastade från bondgården. På köksbordet ligger alla pengar som är jordgubbsplockarnas lön och jag tänkte att det här är för övertydligt så jag la in en radioröst i bakgrunden som pratar om vädret. Då blir det något otroligt dramatiskt som sker men samtidigt pratar en radioröst om vädret. Det motverkar varandra och scenen fungerar.”

… om filmens slut: ”Jag har sett filmen många gånger men är fortfarande varje gång rädd att det inte ska fungera, att någon ska skratta på fel ställe. Det är ett så överdrivet symboliskt slut och enda sättet att göra det på är att säga att det här hände och så bara filma det helt dokumentärt och inte försöka förhöja det utan snarare ta ner det. Det hoppas jag att vi lyckades med. Det finns en strimma av hopp där.”

… priset på jordgubbar: ”Jag har hört någonstans att jordgubbar är en av få produkter som inte gått upp i pris alls i förhållande till inflationen. Vi förväntar oss fortfarande billiga jordgubbar och min film riktar sig till alla oss som är en del av det här här systemet. Det är inte så enkelt att ändra det så det viktiga till en början är att bara kunna se det.”