Svåra bedömningar för en dopningsjägare

Vad ska vara förbjudet – och varför? Åke Andrén-Sandberg är ordförande för Riksidrottsförbundets dopningskommitté och pratar om svåra ställningstaganden.

Profilen

Namn: Åke Andrén-Sandberg

Ålder: 69 år

Yrke: Läkare

Familj: Fru och femårig son, fem vuxna barn, tio barnbarn.

Bor: Utanför Borrby

Intressen: Botanik, fotografi

Övrigt: Ordförande i Riksidrottsförbundets dopningskommitté.

Att ta ställning i dopningsfrågor kan tyckas vara enkelt – en idrottare ska inte få stoppa i sig prestationshöjande medel.

Men så lätt är det inte:

– En av våra effektivaste prestationshöjare är kaffe. Ska vi förbjuda idrottare att dricka kaffe? frågar Åke Andrén-Sandberg.

Han tillägger att koffein har varit dopningsklassat, men inte är det längre.

Ett problem för dopningsjägarna är att flera av de medel som är dopningsklassade faktiskt är sådant som många människor bara skulle må bra av att ha lite mer av och som inte är förbjudna. Som testosteron.

– Varför ska vissa medel vara tillåtna för alla, men förbjudna för idrottare? Det är svåra etiska ställningstaganden. Någonstans måste vi sätta gränserna; vi måste tala om vad vi ska förbjuda och varför.

Åke Andrén Sandberg har suttit i dopingkommittén i 14 år innan han nu blir ordförande.

Han har hållit på med idrottsmedicin längre än så och har sett hur både dopningen och medlen för att komma åt den har utvecklats.

– Våra mätmetoder är enormt känsliga. Till och med så att vi får in för mycket information:

– Många av de medel som är förbjudna producerar du själv i din kropp.

– Om en person kom in här i rummet och rökte hasch skulle det finnas spår av det i ditt blod dagen efter.

– I Sverige tar vi 3 500 prover per år. Ett 30-tal varje år döms för dopning, och den siffran är väldigt konstant.

De 3 500 proverna är vad pengarna räcker till. Mer lär det inte bli, så för att komma åt dopningen ytterligare är det information till idrottarna man nu måste satsa mer på, enligt Åke Andrén-Sandberg. Om värdegrunden:

– Där tror jag det finns mycket att göra.

Åke Andrén-Sandberg säger att i framtiden kommer fler och starkare dopningsmedel. Han vill inte prata om detaljer, men berättar att det bland annat handlar om nya principer för att höja prestationsförmågan.

Han berättar att det är läkemedelsbolagens forskning som driver dopningen framåt.

– Men det är ju inget av dem som aktivt tar fram dopningsmedel. De vill inte förknippas med sådant,

Läkemedlen är framtagna för att ges till sjuka människor. Läkemedel har ofta biverkningar och när det gäller medicin gör läkaren en bedömning av vilken risk man tar när man ger medlet och väger det mot vad det är man uppnår eller hoppas uppnå.

– Men en idrottare som dopar sig kanske tar tio eller 100 gånger större dos.

Vilka de långsiktiga effekterna blir då kan vara svårt att överblicka.

– De tre stora dopningsmedlen i dag är anabola steroider, bloddopning och amfetamin. Alla ger rejäla prestationshöjningar – och alla ger skador.

Åke Andrén-Sandberg har ett förflutet som lagläkare för Lugis handbollsherrar – naturligt, eftersom han började i klubben som ledare redan när han var 14 år.

Sedan blev han läkare för handbollslandslaget.

Han grundade en gång mottagningen Idrottshälsan i Skåne och har sysslat med idrottsmedicin på ett nationellt plan.

Det där med att han blev ungdomsledare i handboll hade inte, förstod han så småningom, inget med fallenhet för handboll att göra.

Det handlade snarare om att hans lärare var Arne Lindström, legendarisk ledare i Lugi. Denne ville hjälpa den nyinflyttade 14-åringen med sociala kontakter – har Åke Andrén-Sandberg förstått efteråt.

Hur som helst så blev det medicinstudier. Efter AT-tjänst i Halmstad, utbildade sig till kirurg och tillbringade 20 år på Universitetssjukhuset i Lund, med ett tvåårigt avbrott för ett chefsjobb i Eksjö.

1982 doktorerade han på en avhandling om cancer i bukspottskörteln.

I 50-årsåldern gjorde han en internationell sväng. Fyra månader som ensamläkare på Grönlands ostkust följdes av ett par månaders undervisning i Liverpool och forskning i Bern.

Åke Andrén-Sandberg har haft en professur i kirurgi i Bergen, varit chef för barnsjukvården i Göteborg och Nordiska hälsovårdshögskolan i samma stad, varit överläkare i Haderslev i Danmark.

Numera är han distriktsläkare i Borrby, dit han kom efter tio år på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge – då hade han också hunnit med ett halvår som kirurg i Malawi.

– Det är ett av jordens fattigaste länder – det finns inget slut på det.

– När man reser ut på det där sättet lär man sig något om både sig själv och andra människor – men man ska inte tro att man kan rädda världen.

– Man kan inte lösa alla problem, men man kan göra något. Det var ju i alla fall viktigt för de människor jag behandlade, men jag kan ju inte säga att jag har påverkat något.

Med en femårig son har inte Åke Andrén-Sandberg så svårt att sysselsätta sig på sin fritid.

Men han har ett gammalt grundmurat intresse för botanik.

– I datorn har jag 16 000 bilder på vilda svenska blommor. Jag hoppas det ska kunna bli en modern fotografisk flora.