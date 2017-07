Behovet starkare skäl än hög ålder

Hässleholm Omsorgschefen Annika Andersson förstår att människor reagerar när de läser att personer över 90 år fått avslag på ansökan om särskilt boende. Men riktlinjerna är tydliga.

Hög ålder är inte något skäl i sig för att få plats på ett särskilt boende.

Speciellt inte om personen som ansöker inte haft någon hjälp alls av kommunen utan har klarat sig på egen hand.

Men Annika Andersson förstår att de som läser om gamla människor som känner sig otrygga och ensamma och får avslag på sin ansökan, reagerar.

Än mer om en överklagan kan ge sökanden rätt till plats enligt Förvaltningsrätten.

Omsorgsnämnden i Hässleholm följer socialtjänstlagen, berättar Annika Andersson, men det kan hända att Förvaltningsrätten har en mer generös uppfattning vad gäller personens känslomässiga status och därför går en överklagan igenom.

Omsorgen överklagar i sin tur inte ett sådant beslut utan sätter upp den sökande personen på väntlistan för en plats på ett boende, säger Annika Andersson.

– Vi har förhållandevis få avslagsbeslut, ett par stycken den senaste tiden.

– Vi har fler rätt än fel. Och det är mer vanligt att vi försöker få personer som verkligen behöver flytta att inse det.



Sedan finns det personer som står i kö till ett särskilt boende, men som nog innerst inne vill bo kvar hemma. Annika Andersson tror att det kan vara så att det är anhöriga som tycker att en flytt vore bäst och tryggast.

När den sökande sedan får en plats på särskilt boende tackar hon eller han nej, men vill ändå stå kvar i kön.

Annika Andersson berättar också att omsorgen hjälper sökanden att överklaga ett beslut om avslag om de vill.

Det är alltså ingen som blir strandsatt utan möjlighet att driva sitt ärende vidare bara för att det inte finns några anhöriga som kan hjälpa till.

Men lösningen på ensamhetskänslor är inte per automatik att en person får en plats på ett särskilt boende, menar Annika Andersson.

– Många har en bild av hur det var på de gamla ålderdomshemmen, att det fanns en social gemenskap.

– Så är det inte på ett särskilt boende, där bor människor som har ett stort vårdbehov.

– Det kan bli en besvikelse och det har hänt att personer som flyttat in på ett boende har valt att flytta ut igen eftersom det inte var som de förväntade sig.

Just nu väntar 40 personer på någon form av plats i ett boende i Hässleholms kommun.