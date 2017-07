Snickaren med aptit på livets goda ting

”Varning för livsnjutare” står det på skylten framför snickaren Johnny Sandbergs dörr. Och nog mår han bra. Ett halvsekel gammal njuter knäredsbon i fulla drag av det livet har att erbjuda, till exempel resor och en god whisky.

Han är möjligen motsatsen till tv:s Arga snickaren. Johnny Sandberg är lugn och avslappnad och ler mest hela tiden.

Utanför Knäred bor han och sambon Helena Mårtensson naturskönt i ett hus de själva ritat. De har fått det precis som de vill ha det och bara tagit hjälp med el och vatten. Resten har naturligt nog hållits inom familjen, då Johnny Sandberg har egen snickerifirma, där både sambon och pappan tidigare jobbat.

På den vidsträckta tomten kan hundarna springa lösa. Här ligger också Johnnys verkstad och förråd, kombinerat med en gäststuga. Stället, som byggdes för precis tio år sedan, har paret Sandberg-Mårtensson döpt till Klinten.

– Vi har kunnat hålla kostnaderna nere och här är gott om plats, säger Johnny Sandberg och sveper med armen för att visa den öppna planlösningen.

Sin firma har han drivit i 19 år. Tidigare jobbade han först som hantlangare till sin pappa, som var snickare, sen på bilverkstad i Skånes Fagerhult, som reparatör vid Timsfors pappersbruk, som snickare på Knäreds bygg och som ventilationstekniker vid Cityvent i Halmstad.

Det sistnämnda företaget gick i putten 1997 och Johnny Sandberg arbetade då vid campingen i Traryd med att bygga timmerhus. Ägaren tyckte han borde starta eget och lovade honom jobb det första halvåret.

En lätt undersökning gav vid handen att det förmodligen skulle fungera och en snabb handläggning vid Arbetsförmedlingen visade att myndigheterna trodde detsamma. 22 augusti 1998 drog Johnny Sandberg igång.

– Min pappa sa: ”Om du startar snickarfirma på hösten, i lågkonjunktur, och klarar första vintern – då har du lyckats”, säger han.

– Och det har faktiskt aldrig varit några problem. Pappa var för övrigt arbetslös, så jag anställde honom i september samma år, och han var kvar fram till sin pensionering 2010.

Det har alltid funnits uppdrag till firman. Någon direkt marknadsförening har inte behövts; mun-till-mun-metoden har fungerat utmärkt.

När det var lågkonjunktur i Sverige i slutet av 1990-talet hade danskar och tyskar det bättre, så de kom till Sverige och köpte stugor, berättar Sandberg.

Han inledde ett samarbete med den lokale mäklaren och kan erbjuda genomgång och kostnadsförslag när intressenter kommer på visning av stugor och hus i trakten. I många år har han på så sätt fått ett flertal jobb.

Men har det inte varit några problem alls? Nej, säger Johnny Sandberg. Sen kommer han på att han varit sjukskriven en längre period för några år sedan, för att han sågat av sig tummen.

– Ja, just det. Det är inget jag tänker på så ofta numera, säger han och visar handen – som faktiskt ändå har en tumme.

– De tog långtån på ena foten och satte fast i stället. Den fungerar bra, nu när jag övat upp finmotoriken.

Han berättar lite kvickt om händelsen; det behövdes bara en slarvig manöver när han sågade råspont för att olyckan skulle vara ett faktum. Men han lät sig inte nedslås, trots att det var ”fel” tumme som rök.

– Folk tror att det är mindre dåligt att förlora vänstertummen, men för en snickare är det tvärtom. Allt man gör med höger hand är att hålla hammare eller såg. Det är vänster som står för finliret. Det krävdes mycket övning för att lära sig hantera spik igen, till exempel.

Ett knä har han fått byta ut också, på grund av förslitning, men annars har allt gått som på räls för Johnny. En förklaring till den positiva livssynen kan vara att han sedan snart 19 år tillbaka lever med sitt livs kärlek.

Han träffade Helena Mårtensson på en kontakttjänst på Aftonbladets hemsida. De fattade snabbt tycke för varandra men träffades först efter några månader, då de beslutat fira nyår ihop.

– Båda hade hand om barnen hemma den helgen, så jag tog mina två döttrar och körde till Helena och hennes två döttrar, säger Johnny Sandberg.

– När dörren öppnades och hennes tjejer kom springande såg vi att de hade exakt samma kläder på sig som mina flickor. Det var något sorts leopardmönstrat set. Vi tänkte att det kanske var ett gott tecken inför framtiden och fick oss dessutom ett riktigt gott skratt!

Så fort Helenas döttrar avslutat pågående läsår i skolan, flyttade de upp till Knäred och in i ett nyinköpt hus tillsammans med Johnny och hans flickor.

Nu är alla döttrar utflugna och paret har gott om tid till sin allra främsta hobby: resande. Bara i år har de hunnit besöka Jamaica, kanarieön Fuerteventura och England. I pipeline ligger Venedig och Malta. Mycket av glädjen ligger i all planering, menar han.

– Vi trivs tillsammans, tycker om att göra samma saker och brukar lägga in aktiviteter varannan dag ungefär.

– Vi bokar resorna själva, eftersom det är mycket billigare än via resebyrå, och kollar på nätet efter sevärdheter och annat.

Tråkigast är sista-minuten-resor, då man inte hinner hitta några smultronställen, menar han.

På senare år har en annan dimension uppstått i resandet. Ett tämligen nyväckt whiskyintresse hos både Johnny Sandberg och hans sambo får dem att besöka whiskydestillerier på förekommande ställen och andra spritfabriker i brist på annat. Hittills har årets resor bjudit på rom (Jamaica) och gin (England).

En världskarta på väggen utanför sovrumsdörren är full av små blå nålar som visar alla ställen de övernattat på. Endast två kontinenter är tomma: Australien och Antarktis.

– Men Australien ska vi ta innan vi fyller 60 och Antarktis när vi sålt huset, säger Johnny Sandberg förväntansfullt.