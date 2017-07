Politiskt tunn Almedalen i år

OPINION

Förra helgen avslutades Almedalsveckan. Man skulle ha kunnat tro att det faktum att det rör sig om året innan valår innebar att det tunga artilleriet skulle dras fram.

Men det blev just ett mellanvalårsintryck som blir det avmätt sansade eftermälet av den nyss avslutade veckan. För det är få utspel och uttalanden som kan tänkas ha potential att faktiskt etsa sig fast ordentligt inför hösten.

Inte heller regeringsfrågan brände till på det sätt många nog inför hade väntat sig. Inga nya besked gavs och allmänt sett verkade närmast en obekväm känsla inför att tänka på framtiden råda.

Förmodligen handlar lugnet om en medvetenhet från de större politiska aktörernas sida om hur den totala exponering som Almedalen som fenomen innebär också kan utgöra skäl till försiktighet.

När det i media går så snabbt som i dag måste varje ordval och tanke vägas på guldvåg i förväg.

Centerpartiet lyckades dock slå sig genom bruset och lyckades såväl bli det parti som med utklassning drog flest besökare till kvällstalet som det parti som i efterhand visade sig ha slagit igenom bäst i sociala medier, enligt en sammanställning av analysföretaget Meltwater.

Med ihållande förtroendesiffror pekandes i rätt riktning och höga förväntningar på inte minst talet, som av kommentarer att döma infriades, blev Almedalennärvaron en bra uppvisning för Centerpartiet.

Tydliga utspel på tema jobbpolitik, där förändringar i arbetsrätt och satsning på yrkeshögskolan var stommarna, bidrog till den centermässiga framgången.

Att Almedalen 2017 överlag ändå kommer minnas som en vecka som inte riktigt stack ut kan på ett plan tyckas märkligt.

Med tanke på tydliga politiska skiljelinjer och ett hårt debattklimat inför alltmer stundande valrörelsen hade en hårdare och offensiv uppvisning inte alls varit något oväntat. Samtidigt är lugnet inte alltför konstigt om man betraktar det inrikespolitiska läget just nu.

Två av fyra borgerliga partier kantas av pågående spekulationer om kommande partiledarbyte, varav det i Liberalernas fall till och med är tal om en öppen utmaning med inte helt given utgång.

Den moderata opinionskris som i ärlighetens namn egentligen har pågått ända sedan valutgången 2014 spiller självklart över på hela Alliansen chanser som regeringsalternativ.

Löfvens svaga regering, till hösten hotad om skatterna, har inte heller den haft ett optimalt läge att under Almedalsveckan ryta till.

När Almedalen gick av stapeln förra året fanns ett tydligt tema i form av svenska värderingar. I år försökte finansminister Magdalena Andersson och liberale partiledaren Jan Björklund sätta avtryck genom tal om det personliga. Resultatet blev halvdant.

Den rent politiska aspekt som präglade Almedalen 2017 var just frånvaron av migrationspolitisk debatt, jämfört med ifjol ger frågan alls inte intryck av att ha varit lika närvarande i tal och utspel.

Troligen kan det vara ett tecken på att frågan för väljare något börjar mattas av intressemässigt.

En utveckling där traditionella höger-vänster-frågor i ekonomisk tappning börjar ta form kan nu komma att börja utkristallisera sig.

I blockmässig bemärkelse skulle Alliansen vinna på det.