Filipovic spräckte nollan

IFK Hässleholm fick äntligen känna på hur det är att vinna en match då Ängelholms U21-lag besegrade i en träningsmatch hemma på Österås B-plan med 4–0.

– Det blev en okej genomkörare, säger IFK-tränaren efter matchen.

IFK spräckte målnollan 28 minuter in på matchen. Danny Gunnarsson slog ett inlägg som Tommy Filipovic nickade i ribban. Egon Ademi var snabbt framme och slog in returen. Fem minuter före paus fick då Filipovic äntligen göra sitt första mål i IFk-tröjan. Philip Bengtsson vann en duell och nickade bollen fram till Filipovic som kunde skjuta bollen i mål. Muhamed Resulovic gjorde 3–0 i den 72:a minuten medan Mike Andrew kunde fastställa slutresultatet till 4–0 efter det att han nickar in en hörna slagen av Philip Wikström.

Efter slutsignalen märktes det på IFK-spelarna att de var lättade efter den första vinsten på nästan två månader.

– Tycker att spelarna följer matchplanen under samtliga 90 minuter. Vi jobbar med vårt spel i både försvar och anfall, säger Daniel Nilsson som lät samtliga spelare i matchtruppen spela minst 45 minuter.

IFK Hässleholm har nu ytterligare fem dagar på sig för att vässa formen inför höstpremiären på lördag hemma mor Prespa Birlik.

Så här startade IFK: Alexander Nilsson – Joel Andersson, Isak Olsson, Philip Wikström, Danny Gunnarsson – Philip Bengtsson, Carl ”James” Mujaguzi, Egzon Ademi – Filip Ranmo, Tommy Filipovic, Waed Shaif. Inbytta i den andra halvleken: Adam Larsson (mv), Ameer Naseer, Linus Svensson, Muhamed Resulovic, Eliott Nilsson, Mike Andrew.