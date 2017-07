Filmkameran rullar åter nere i Tykarpsgrottan

Filmvännerna spelar in Rubina och dödskalleskatten i Tykarpsgrottan.

Filmarna berättar att inspelningen av kortfilmen Rubina och Dödskalleskatten bara ett steg på vägen mot en högre målsättning, nämligen att göra en längre tv-serie under namnet Rubina och Rättigheternas Skatt. foto: Magnus Wahlström

Filmen som spelas in går under namnet Rubina och Dödskalleskatten och handlar om piraten Rubinas jakt efter en undangömd skatt. Filmen beräknas vara klar innan jul.

Ignaberga Turisterna i Tykarpsgrottan har fått konkurrens om utrymmet.

Under fyra dagar får de nämligen trängas med ett filmteam.

– Tagning!

Ordet ekar i Tykarpsgrottans djupa gångar, precis som när filmerna om Ronja Rövardotter och Kullamannen spelades in.

Under fyra dagar befinner sig sällskapet som kallar sig Filmvännerna på plats i grottan för att spela in kortfilmen ”Rubina och Dödskalleskatten”.

– Vi är lite av ett filmkollektiv, säger Tess Lydeholt Berg, som spelar huvudkaraktären Rubina och även varit med och skrivit manus.

Teamet i Tykarpsgrottan består av sju personer, med såväl stuntkoordinator som elektriker.

Filmarnas vägar korsades för fem år sedan när de samtidigt studerade på Molkoms folkhögskola i Värmland.

Sedan dess har de hållit ihop och spelat in ett antal filmer, alltifrån sportfilmer till musikvideos och novellfilmer.

– Men fiktion och drama är passionen, säger Edvard Lenander, som står för foto och regi.

Återkommande i flera av deras filmer är karaktären Rubina, en kvinnlig pirat som råkar ut för allehanda äventyr.

När Tess och Edvard ifjol besökte Tykarpsgrottan under semestern uppstod tycke och de beslöt sig för att skapa ett manus för en ny film om Rubina

I den kommande filmen är Rubina på jakt efter dödskalleskatten som ska finnas djupt ner i grottan och gömts för flera hundra år sedan av antagonisten Kapten Kalk.

– Det är inslag av både komedi och magi, säger Tess och berättar att de fått tillgång till att filma i grottan tack vare ett byte.

– Vi har spelat in en reklamfilm för Tykarpsgrottan i utbyte mot att vi får vara här och filma. Tjänster och gentjänster, berättar Tess och tillägger att grottans stuk passar bra till en äventyrsfilm som är riktad till barn.

Tykarpsgrottan är en ovanlig miljö. Hur är det att spela in film här?

– Kallt för det första. Och lite desorienterande till en början, berättar Edvard Lenander glatt och tillägger:

– Sedan glömmer man tiden när man inte ser dagsljuset.

Men Tykarpsgrottan erbjuder även en hel del mer eller mindre unika filmtekniska möjligheter.

De djupa gångarna ger en känsla av oändlighet och ljussättningen kan bli spektakulär.

– Det blir väldigt snyggt på film, konstaterar Tess.

När tror ni att filmen är klar?

– Jag tror att man kan få se en film fram emot jul, det borde inte vara omöjligt, avslutar Edvard Lenander.