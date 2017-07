Kopplingen till ALS ”intressant”

Riktigt så här illa är det inte än i Finjasjön men badförbudet står fast och allmänheten manas att vara försiktig under algblomningen. Foto: Patric Berg/Arkiv

HÄSSLEHOLM Det råder fortsatt badförbud i Finjasjön med anledning av cyanobakterierna, de så kallade blågröna algerna.

Forskning tyder nu på att det finns ett samband mellan just dessa och nervsjukdomen ALS.

– Man ska alltid se algblomning som en potentiell fara, särskilt för hästar, hundar och barn, säger limnologen Heléne Annadotter på analysföretaget Regito i Vittsjö.

När vattnet är grönfärgat ska man varken bada eller andas in det. Det innebär att man varken bör åka båt eller vattenskidor.

Något som diskuterats en hel del på senare tid är kopplingen mellan BMAA, som sätts i samband med nervförstörande sjukdomar som ALS, och fynd av denna aminosyra i just blågröna alger. I maj berättade forskaren Paul Cox om sina upptäckter i SVT:s Vetenskapens värld.

Amerikanska forskare har också kunnat visa att cyanobakterier kan spridas via luften och att människor som bor i så kallade hotspots för BMAA-giftet har markant ökade fall av just ALS.

Den forskningen följer Heléne Annadotter med stort intresse.

– Det här visar att vi måste göra allt vi kan för att minimera mängden cyanobakterier i både sjöar och hav. Det kommer säkert att bli ytterligare en drivkraft, säger hon.

– Det är väldigt fina studier.

Personer som jobbar med plankton och medicinare har visat en mycket intressant koppling, nu får nu får toxikologerna ta vid.

Effekterna av giftet kan visa sig först efter 15 år.

Det finns dock flera typer av blågröna alger (cyanobakterier) som ger mer akuta symptom. Microcystis bildar ett farligt nervgift. Katthårsalgen, Nodularia spumigena, producerar ett kraftigt levergift och förekom under 80- och 90-talen rikligt i Finjasjön.

– Därför vet vi att den typen av alger kan bildas här, säger Heléne Annadotter.

Numera tas inga prover i kommunens sjöar som visar vilken typ av alger som blommar.

– Förr gjorde man det men nu är regeln helt enkelt att man ska undvika att bada om det är kraftig algblomning. Man ska alltid betrakta cyanobakterier som giftiga, påpekar Heléne Annadotter.

Blomningen tog nu i veckan fart på allvar i södra Östersjön.