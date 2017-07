Nu är vinterns vindar här

Den 17 juli får vi äntligen veta hur det går för alla karaktärer vi älskar och hatar i Game of Thrones. Men underbart är kort – den sjunde säsongen av succéserien innehåller bara sju avsnitt.

Böckerna bakom tv-serien

Böckerna som ingår i George R.R Martins serie Sagan om is och eld (A Song of Ice and Fire):

Kampen om Järntronen (A Game of Thrones), 1996

Kungarnas krig (A Clash of Kings), 1998

Svärdets makt (A Storm of Swords), 2000

Kråkornas fest (A Feast for Crows), 2005

Drakarnas dans (A Dance with Dragons), 2011

Ytterligare två delar planeras i serien – The Winds of winter och A Dream of Spring.

Det finns även tre kortromaner som utspelar sig före själva serien samt teckande serier.

Böckerna har sålt i mer än 60 miljoner exemplar i världen och översatts till 47 språk.

Inledande handling i korthet: Böckerna (och tv-serien) utspelas till största delen i det fiktiva landet Västeros (eng: Westeros), oftast kallad ”De sju konungarikena”. Här har en övernaturlig händelse i det förflutna kastat om årstiderna och somrar kan vara i decennieroch vintrar en hel livstid.

Nu är det vintern som närmar sig och med den farliga krafter som lever bortom den mur som skyddar kungarikets norra gräns i Vinterhed. Vinterhed styrs av familjen Stark som tidigare varit kungar men numera är styrande adel. När serien inleds är det Robert Baratheon, dynastin Baratheons huvudman, som är kung över hela Västeros. Han har suttit i den eftertraktade tronen, Järntronen, i 15 år efter att han tagit makten efter ett inbördeskrig där den galne kung Aerys II av huset Targaryen störtades och så gott som alla medlemmar av dynastin Targaryen dödades. Undantaget var två yngsta barnen som flydde och lever i exil på andra sidan havet. När kung Roberts rådgivare mördas under mystiska omständigheter beger sig Robert tillsammans med sin familj till Eddard Stark i Norden för att göra honom till kungens nya hand och närmaste rådgivare. Intrigspelet fortsätter med oförminskad kraft och allt fler familjer blandas in i maktkampen. Samtidigt växer sig hotet från andra sidan muren, från The Night King och hans zombier, allt starkare.

Sagan om is och eld är samlingsnamnet för den fantasyserie av den amerikanska författaren George R. R. Martin som ligger till grund för tv-serien Game of Thrones. Än så länge finns det fem böcker i serien och tv-serien har vid det här laget kommit förbi böckerna i handlingen.

Den sjunde säsongen av tv-serien, som har premiär på HBO Nordic 17 juli (03.00 på natten mellan söndag och måndag), kommer precis som den sjätte att till största delen innehålla händelser som inte finns i bokform – än.

George R. R. Martins första bok om kampen om makten över den fiktiva kontinenten Västeros (Westeros på eng), som består av sju konungariken, hette Kampen om Järntronen och kom ut 1996. Ytterligare tre böcker hann komma ut innan det var dags för första säsongen av det som kommit att bli HBO:s flaggskepp i tv-serievärlden.

Game of Thrones spelas bland annat in på Malta, Nordirland, Island, i Kroatien och i Marocko och det allra första avsnittet sändes i USA 17 april 2011.

Första säsongen av Game of Thrones beräknas vara den dyraste tv-serien som någonsin har spelats in och sägs ha kostat över 300 miljoner kronor.

Den ses också som en av de mest populära tv-serierna genom alla tider. 2016 slog den rekord för mest vunna Emmys med 38 stycken och den rankas topp 5 på IMDB.s lista över topprankade serier.

Den efterlängtade sjunde säsongen som fått titeln The Winds of Winter beställdes av HBO 21 april 2016, tre dagar innan premiären av den sjätte säsongen.

Inspelningen av sjuan började 31 augusti samma år och man filmade framförallt på Nordirland, i Spanien och på Island. I säsongen kommer skådespelare som Peter Dinklage, Nikolaj Coster-Waldau, Kit Harington, Sophie Turner, Maisie Williams, Lena Headey och Emilia Clarke tillbaka. Den nya säsongen kommer att presentera ytterligare några nya ansikten, däribland Jim Broadbent och Tom Hopper.

Frågorna är självklart många inför säsongsstarten. Vilka är egentligen Jon Snows föräldrar? Gifter han och Sansa Stark sig? Eller gifter han sig kanske med Daenerys? Och kommer Daenerys till Västeros? Får Arya Stark äntligen träffa sina syskon igen? Tar The Night King sig förbi muren. Och är det stora kriget verkligen här?

En sak har den som följt serien i alla fall lärt sig och det är att man inte kan vara säker på någonting.

Ingenting är nämligen heligt i denna serie. Älskade, eller hatade, huvudpersoner kan dö (ofta), döda kan återuppstå och de mest oväntade segla upp som de starkaste. Och även om tv-serien ibland är väl mycket ett frossande i antingen blod och våld och nakna kvinnokroppar så har berättelsen och makten allt mer hamnat i kvinnornas händer.

Efter säsong sju aviseras en åttonde och avslutande säsong så frågan om vem som slutligen kommer att sitta i Järntronen är långt i från avgjord.

Jag har förstås min favorit … och det har säkert alla ni andra också.