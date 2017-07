Tv-tips för dåligt sommarväder

The Island. Foto: Channel 4

Gillian Anderson i The Fall. Pressbild

Elizabeth Moss i The Handmaid’s Tale. Foto: Take five/Hulu

Regn, blåst och kyla hör även sommaren till. Då kan man med gott samvete krypa upp i soffan och titta på hur mycket tv-serier man vill. Här är kultur- och nöjesredaktionens favoriter:

Bella Bryngelson:

The Fall (Netflix): I sin genre som kriminalserie sticker The Fall ut. Intressant dialog, välskrivet manus och psykologiskt obehaglig. Coola Gillian Anderson i huvudrollen som kriminalkommissarie gör den extra sevärd.

Full Patte (SVT): Klockrent humoristiskt motgift till regniga och dåliga dagar.

Making a murderer (Netflix): Häpnadsväckande, på gränsen till bisarr dokumentärserie. Ger en viss inblick i ett till synes skevt rättssystem.

Girls (HBO Nordic): Serie av och med Lena Dunham. Mycket av både humor och allvar och på många sätt är serien unik och nytänkande i sitt slag.

Orange Is the New Black (Netflix):

Om Piper Chapman, som i vuxen ålder hamnar i fängelse för brott hon begått i sin ungdom. Starkt beroendeframkallande!

GUNILLA WEDDING:

Twin Peaks: The Return (HBO Nordic): Hur man kommer att känna inför den nya Twin Peaks-säsongen när alla 18 avsnitten är avklarade går inte att svara på men det är omöjligt att inte blir fullständigt indragen i denna bisarra och våldsamma värld.

The Handmaid’s Tale (HBO Nordic): Än så länge har jag bara sett halva tv-filmatiseringen av Margaret Atwoods science fiction-roman The Handmaid’s Tale men är helt fast i denna mörka framtidsskildring av en värld av fullständigt kvinnoförtryck. Ett fall för Vera (SVT/SVT Play):

Klassisk pusseldeckar-tv som är många gånger skarpare än sommarklassikern Morden i Midsomer. Ann Cleeves barska kriminalkommissarie Vera Stanhope och det fängslande landskapet i Northumberland är suverän regnväders-tv.

Fargo (HBO Nordic):

Tre säsonger finns det av denna egensinniga tv-uppföljare till bröderna Cohens kultförklarade långfilm med samma namn. De tre säsongerna hänger inte ihop kronologiskt utan tematiskt och på alla möjliga andra kluriga sätt.Tycker man att första säsongen är fantastisk så blir det ändå bara bättre och bättre.

Homeland (Netflix): Otäckt nära verkligheten ligger denna serie om CIA-agenten Carrie Mathison. Den sjätte, och senaste säsongen, tillhör seriens allra bästa.

MATILDA ARBORELIUS: Big Little Lies (HBO): Amerikansk miniserie full av briljanta skådisar och svart humor. Vi får följa tre mödrar i en stad där alla vill visa upp en perfekt fasad men under ytan bubblar nattsvarta hemligheter.

The Island (SVT play): För alla som läst Robinson Crusoe och därefter undrat hur det varit att själv försöka överleva på en öde ö i stilla havet. Dessa britter får prova göra det på riktigt.

Myteriet (SVT Play): När man ändå är inne på överlevnadsprogram. Denna gång ska en grupp män efterleva och överleva Kapten Blighs färd till Timor efter det välkända myteriet på Bounty.

Chef’s table (Netflix): Dokumentärserie om stjärnkockar världen över, deras tankar, ambition och inspiration i jakten på den perfekta rätten.

Downton Abbey (Netflix):

Kan inte tänka mig något mysigare att titta på regniga sommardagar än en brittisk överklassfamiljs vedermödor under början av 1900-talet. Slottsmiljön och kostymerna gör sitt till.

YVONNE ERLANDSSON:

Kvinna inför rätta (TV4/TV4 Play): Brittisk tv-serie som sänds på onsdagar i TV4 och ligger kvar på TV4 play ett tag till – så börja från början. Emily Watson spelar Yvonne, som dras in i ett nervpirrande drama efter att ha fallit pladask för Mark Costley, som spelas av Ben Chaplin. Spänning på hög nivå med BBC-kvalitet.

River (Netflix): Stellan Skarsgård spelar John River, kriminalkommissarie som har svårt att släppa taget om det förflutna. Han får ett svårt och viktigt mordfall att lösa i den här spännande och mörka serien.

Happy Valley (Netflix). Ännu en brittisk kriminalserie med en olycklig polis i centrum. Här är det Catherine Cawood som har en stor sorg i livet och många svåra omständigheter i sin vardag, men som trots det är ett under av redlighet.

En plats på landet (TV8, Viafree):

Själv tröttnar jag aldrig på att titta runt i hus på den engelska landsbygden. I Escape to the country – som verkar finnas i ett oändligt antal avsnitt – följer man köpare som får titta på tre hus och kanske välja ett för sin flytt till landet.

The Good Wife (Netflix): Amerikansk dramaserie om en advokat, Alicia Florrick, och hennes man Peter Florrick. Finns i sju säsonger och är bitvis fängslande.